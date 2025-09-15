Buenas noticias para Luis Enrique: recupera a una estrella para la Champions

El triunfo por 2-0 del PSG ante el Lens dejó mal cuerpo a la afición parisina. A pesar de la victoria, los 'Rouge et Bleu' vieron como Khvicha Kvaratskhelia, Kang-In Lee y Lucas Beraldo abandonaban el terreno de juego lesionados y se sumaban a una lista de bajas para la Champions League junto a Ousmane Dembélé y Desire Doué.

Sin embargo, la suerte está de su parte. Y es que, según apuntaba 'Le Parisien', las pruebas médicas de Kvaratskhelia han sido tranquilizadoras y no se descarta su presencia en el debut del PSG en la Champions League el próximo miércoles ante la Atalanta en el Parque de los Príncipes.

Tranquilidad y precaución con 'Kvara'

El extremo georgiano de 24 años se retiró del césped en el minuto 29 tras una dura entrada del atacante del Lens Odsonne Edouard. 'Kvara' se dolió de su pantorrilla izquierda y todo apuntaba a una baja importante para la máxima competición de clubes, pero las pruebas médicas revelaron todo lo contrario: una lesión leve que no preocupa demasiado al PSG.

Khvicha Kvaratskhelia sufrió una lesión durante el partido / AP

Como apuntan desde Francia, su presencia en el próximo choque de los parisinos es probable. Aun así, Luis Enrique no forzará al exjugador del Nápoles, ya que le necesita en plena forma física lo más temprano posible tras las lesiones de larga duración de Ousmane Dembélé y Désiré Doué durante el parón de selecciones.

Lucas Beraldo y Kang-In Lee, en el aire

Igual que con Kvaratskhelia, las noticias de Beraldo y Kang-In Lee también son muy positivas. Por lo que respecta al zaguero brasileño, las pruebas aseguraron que tan solo sufre un esguince en el tobillo, descartando así cualquier lesión de ligamentos que podría haberle apartado de los terrenos de juego durante un largo período de tiempo.

Su presencia para el choque ante la Atalanta está prácticamente descartada, según aportó 'Le Parisen'. Sin embargo, el director deportivo del PSG, Luis Campos, declaró en una entrevista en 'Rothen S'Enflamme' que "Espero que Kvara y Beraldo estén contra Atlanta. Estamos trabajando para que vuelvan lo antes posible".

Paris (France), 12/01/2025.- Lee Kang-In (L) of PSG and Mickael Nade (R) of Saint-Etienne in action during the French Ligue 1 soccer match between Paris Saint Germain (PSG) and Saint-Etienne in Paris, France, 12 January 2025. (Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT / YOAN VALAT

Por lo que respecta al futbolista surcoreano, se someterá a una revisión en el último entrenamiento previo al choque ante la Atalanta para terminar de esclarecer la gravedad de sus problemas en el tobillo. Aun así, las sensaciones no son alarmantes.

Calma, pese a las lesiones de Dembélé y Doué

De este modo, el PSG encarará su estreno en la Champions aliviado. Los parisinos, que creían estar en cuadro el domingo, afrontarán el choque con las bajas seguras de Dembélé y Doué, pero con la esperanza de recuperar a tres jugadores capitales para comenzar con buen pie una competición que encararán como vigentes campeones.