De Bruyne y Hojlund encienden el Maradona

La conexión entre el belga Kevin De Bruyne y el danés Rasmus Hojlund, protagonistas en los dos goles que certificaron la victoria del Nápoles ante el Sporting de Portugal (2-1), desató este miércoles la euforia en el Estadio Diego Armando Maradona, testigo de la primera victoria de su equipo en Liga de Campeones tras un año sin jugar en Europa.

Llegó la primera alegría del Nápoles de Antonio Conte en su regreso a la máxima competición continental. El vigente campeón del 'Scudetto' se estrenó con derrota ante el Manchester City en la primera jornada, pero corrigió su rumbo ante el Sporting con una relación que se presenta como el nuevo gran arma del club partenopeo.

Hojlund y De Bruyne estaban destinados a entenderse, a buscarse. Los dos llegaron este verano desde Mánchester. El delantero desde el United, el centrocampista desde el City. Casualidades que brinda el fútbol y que la Liga de Campeones se encargó de extradimensionar con una actuación colosal de ambos, precisos en dos acciones puntuales que sellaron el primer éxito en 'Champions'.

Dos veces se señaló el parche de la competición Hojlund, feliz con un doblete que le confirma como el delantero titular de Conte, al menos hasta el regreso de Romelu Lukaku, lesionado de larga duración. No se lo regaló De Bruyne, pero el belga, sin duda, lo puso más fácil con dos deliciosas asistencias.

Fue el centrocampista belga la comidilla de la semana en Italia por su enfado al ser sustituido en la última jornada ante el Milan. Conte no echó leña al fuego y confió en él como había hecho hasta el momento. Titular. Y De Bruyne se lo recompensó por todo lo alto, aunque rozó la expulsión con una entrada a destiempo.

Primero con un ejercicio de madurez en el centro del campo, de experiencia y conocimiento. De gestión del espacio y el tiempo. Encerrado el Nápoles ante un ataque portugués, no despejó cuando más presionado estaba tras el robo. Tiró una pared con Anguissa. Condujo. Se quitó de encima a varios rivales con un cambio de ritmo y lanzó a la carrera de Hojlund, infalible ante Rui Silva.

Con todo de cara, con el partido controlado, el Nápoles cometió un error que bien pudo salir muy caro. Politano, acostumbrado a colaborar en acciones defensivas, metió la pierna demasiado tarde y cometió penalti. El colombiano Luis Suárez, máximo goleador de la Segunda División española el año pasado, convirtió desde los once metros y apagó ligeramente la euforia napolitana, desilusionada por haber dejado escapar una oportunidad de oro.

Pero para eso fichó Aurelio De Laurentiis a Kevin De Bruyne. Para aparecer en los momentos grandes. Y a falta de 10 minutos para el final, el belga puso un balón medido al corazón del área que encontró rematador en Hojlund.

La conexión de Mánchester reavivó la llama en el Maradona, encendido de nuevo tras el paradón final de Milinkovic-Savic que amarró la victoria. La primera en el regreso del Nápoles a Europa. El Sporting se quedó a la puertas de mantener su invicto, pero tras su éxito inicial ante el Almaty Kairat, cayó en Italia.