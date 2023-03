De Bruyne: "No hay ninguna queja con Haaland"

El centrocampista del City negó que tengan ningún problema con Erling y aseguró que el problema es que la gente cree que va a marcar dos o tres goles en cada partido "Quizás él era más prolífico en la primera parte de la temporada, pero no creo que nos tengamos que quejar por los resultados de Erling de ninguna manera"

Kevin de Bruyne, futbolista del Manchester City, negó que tengan ningún problema con Erling Haaland y aseguró que el problema es que la gente cree que va a marcar dos o tres goles en cada partido.

El belga atendió a los medios de comunicación este lunes antes de que el City se mida este martes al RB Leipzig, en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.

En la rueda de prensa, De Bruyne fue preguntado por la situación de Haaland, que ha bajado sus registros goleadores en comparación a la primera parte de la campaña.

"En los últimos años la gente decía que nos faltaba presencia en el área, ahora dicen los contrario. Creo que al principio de la temporada, cuando todo iba dentro y ganábamos muchos partidos, no pasaba nada, pero cuando pierdes algunos partidos se dice lo contrario", explicó De Bruyne.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

"No creo que haya ningún problema. No he escuchado ninguna queja del equipo, ni de Erling ni de nadie. El equipo está muy contento con él y él está muy contento con nosotros, así que creo que todo está bien", apuntó.

"Quizás él era más prolífico en la primera parte de la temporada, pero no creo que nos tengamos que quejar por los resultados de Erling de ninguna manera. Creo que está bien. En el partido contra el Crystal Palace tuvo dos o tres ocasiones y si las hubiera marcado no estaríamos hablando de esto. Pero la gente siempre anticipa que va a marcar dos o tres goles, cuando su media es de un gol por partido, que para mí está muy bien", añadió De Bruyne.