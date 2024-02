De Bruyne: "Aún me faltan partidos y minutos"

Kevin de Bruyne, centrocampista del Manchester City, aseguró que aún le faltan partidos y minutos para estar al 100 % después de ser la estrella en el triunfo de los 'Sky Blues' en la vuelta de la Champions League.

El belga dio dos asistencias y marcó un gol en la victoria del Manchester City este martes ante el Copenhague en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Ha sido un partido difícil. Ya habíamos jugado aquí un par de veces y el ambiente es genial. Les hemos respetado", dijo De Bruyne en TNT Sports.

"Hemos empezado muy bien y cuando hemos cometido un error nos han castigado, pero aun así hemos jugado muy bien. Conseguimos marcar el tercer gol y ahora tenemos una ventaja mayor".

Este ha sido el séptimo partido -su cuarta titularidad- desde que volviera de una lesión en los isquiotibiales que le hizo perderse la primera mitad de la temporada.

"Solo estoy tratando de jugar bien. Han sido cinco o seis meses muy largos, pero estoy feliz de estar de vuelta y ayudar al equipo. Me siento bien. Obviamente aún necesito un par de partidos más y más minutos, porque no he jugado noventa minutos completos en casi un año, pero ya estoy cerca. Me encuentro bien y el nivel es lo suficientemente bueno por el momento", añadió De Bruyne.