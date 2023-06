De Bruyne: "La Champions es lo único que pueden echarnos en cara"

El jugador del Manchester City acompañó a Pep en la conferencia previa a la final "Sería increíble para los jugadores, para el club y para los aficionados", apuntó

Kevin de Bruyne, futbolista del Manchester City, manifestó que la Champions League es la única cuenta pendiente que tienen y lo único que la gente puede echarles la cara, después de haberlo ganado todo.

El centrocampista belga acompañó a Pep Guardiola y Rubén Dias en la rueda de prensa previa a la final de la Liga de Campeones de este sábado contra el Inter de Milán.

"Llevo ocho años aquí y han sido increíbles. Muchos buenos momentos, aunque no hayamos sido capaces de ganar esta competición aún. Es lo único que pueden echarnos en cara. Hemos sido muy regulares y buenos en Champions, solo nos falta encontrar una manera de ganar la primera. Sería increíble para los jugadores, para el club y para los aficionados. Sería espectacular", aseguró el belga, que espera a un Inter muy defensivo este sábado.

"Sabemos que van a ser muy compactos, con un 5-3-2, con dos delanteros para aguantar la pelota y gente rápida en el medio. Defienden muy bien. No esperamos un partido abierto, eso no ocurre casi nunca en las finales. No deberíamos ponernos nerviosos porque seguramente no haya muchas oportunidades al principio", destacó.

Sobre su relación con Erling Haaland, De Bruyne afirmó que tiene una buena conexión con el noruego y que se complementan muy bien. "Tiene un ratio de goles increíble y se ha adaptado muy bien. Incluso en los últimos partidos -cuando no ha marcado tanto-, ha sido importante de muchas maneras", subrayó.

De Bruyne no quiso calificar la Liga de Campeones como una obsesión, pese a que ningún integrante de la plantilla actual del City ha conseguido ganar este título, pero admitió que es uno de los logros más importantes que se pueden conseguir como jugador y como club.