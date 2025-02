Brutal rajada de Gasperini contra Lookman: "Es uno de los peores lanzadores de penaltis que he visto nunca"

La debacle de la Atalanta en los playoff hacia octavos de final de la Champions League no hizo morderse la lengua a Gian Piero Gasperini. El técnico italiano manifestó su frustración por la eliminación de su equipo contra el Brujas, un partido que pudo haber tenido un desenlace distinto de haber aprovechado sus ocasiones como el penalti fallado por Ademola Lookman.

Los italianos sucumbieron al vendaval de un Brujas histórico liderado por Ferran Jutglà. Los belgas llegaron a ponerse 0-3 en el marcador, logrando una ventaja de cuatro goles en el marcador tras el 2-1 conseguido en el partido de ida. Sin embargo, la Atalanta no se rindió; la salida de Lookman tras el descanso -la estrella nigeriana llegaba tocada al encuentro- renovó la cara de la 'Dea'.

Lookman, del cielo al infierno

Apenas pasaron 40 segundos que el delantero ya había dejado su estampa en el partido anotando el tanto de la esperanza para la Atalanta. Lookman no se detuvo con el primero; se echó el equipo a sus espaldas y tuvo en sus botas la oportunidad de ponerse a solamente dos tantos a la hora de partido con un penalti decretado por Felix Zwayer. Sin embargo, el nigeriano falló desde los once metros y desató la furia de su entrenador en el banquillo.

Gian Piero Gasperini no se mordió la lengua tras el partido y atizó a su jugador por haber fallado la pena máxima: "No debería haber lanzado el penalti. Es uno de los peores lanzadores de penaltis que he visto en mi vida. Nuestros lanzadores son De Ketelaere y Retegui, pero parece que Lookman estaba eufórico tras marcar el primero y quiso tirarlo. Otro jugador podría haberlo fallado, pero no fue un buen gesto", explicó. Unas declaraciones que traerán cola en Bérgamo tras la eliminación de la Atalanta en Champions en una auténtica noche de brujas.