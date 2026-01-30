El Brujas, rival del Atlético de Madrid en el play-off de la Champions

El Atlético de Madrid se enfrentará al Brujas en el playoff para acceder a octavos de la Champions League 2025-26. Los colchoneros, que se complicaron la vida en la última jornada de la fase de liguilla, deberán medirse a un rival correoso a doble partido si quieren seguir adelante en la competición europea, el gran debe del Cholo Simeone desde que se convirtiese en entrenador de la entidad rojiblanca.

El sorteo celebrado este viernes en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza dictaminó los emparejamientos a doble partido para los playoffs para acceder a octavos de esta edición de la Champions League. Los equipos ya conocen su camino hasta llegar al Puskás Aréna de Budapest, que acogerá la gran final de la Liga de Campeones el próximo 30 de mayo de 2026.

Sorloth adelantó al Atlético / AP

El rival del Atlético de Madrid en la ronda previa será el Brujas, un equipo peligroso a pesar de su menor entidad actual. Los belgas terminaron decimonovenos en la fase de liguilla tras ganar tres partidos, empatar otro y perder cuatro, aunque con la nota positiva de conseguir sumar los últimos seis puntos para acceder a los playoffs en el último suspiro. Su gran momento esta Champions fue el empate 3-3 contra el FC Barcelona, un partido que les sirvió para ganarse el reconocimiento del fútbol europeo y del buen trabajo del equipo en la competición este año.

El Brujas es un equipo ofensivo con buen dinamismo en ataque que busca siempre mantener la posesión del balón en sus partidos. Se basan en una presión alta con mucha profundidad por las bandas para aprovechar sus facultades ofensivas, aunque suelen ser vulnerables a ataques rápidos como demostró esta temporada en la Champions.

Bisiwu, del Brujas / Agencias

El conjunto belga tuvo una mala racha de resultados a mitad de temporada que terminó con el puesto de Nicky Hayen junsto antes de un partido clave de Champions League contra el Arsenal. La cúpula directiva decidió traer de vuelta a Ivan Leko, que ha vuelto a reactivar a un equipo perdido que se muestra ahora mucho más seguro de su juego y de sus posibilidades.

La eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el XXX se jugará el 17-18 y el 24-25 de febrero con la vuelta en el Metropolitano confirmada. El partido de ida será en Bélgica.