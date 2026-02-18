Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoRashfordMaldiniAlmeyda sancionUEFA Benfica - Real MadridPancarta Marc CiriaAlonsoAlcarazSanción Prestianni ViniciusWembanyamaVPN LaLigaCuándo juega AlcarazLevante - VillarrealPablo LlopisOtamendi ViniciusReal Madrid - Paris femeninoChampions hoyRival Barcelona ChampionsCruces ChampionsPedri HotelIturraldeLuis EnriqueClasificación LaLigaClasificación UAE TourClásica de Jaén 2026Etapa 4 UAE Tour 2026Movistar KOI LECCalendario F1RamadánBonolotoGobierno cáncerDónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

CHAMPIONS

Brujas - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de play-offs de Champions League

A qué hora y dónde ver el Brujas - Atlético de Madrid de Champions League

El Atlético de Madrid perdió ante el Bodo/Glimt en la última fecha de la fase de grupos

El Atlético de Madrid perdió ante el Bodo/Glimt en la última fecha de la fase de grupos / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Brujas y Atlético de Madrid se enfrentan hoy miércoles 18 de febrero en el Jan Breydel Stadion en el partido de ida de los play-offs de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mónaco - PSG y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Ivan Leko llegará al partido tras una derrota ante el Marsella (3-0), una victoria contra el Kairat (4-1), una derrota ante el Arsenal (3-0) y una derrota ante el Sporting Lisboa (3-0), por lo que cerró la fase de grupos en el puesto número 19 con 10 puntos y -2 en el diferencial de goles.

Simeone controla la euforia y elogia a Julián: "La eliminatoria no está sentenciada. Gracias a Dios, el gol lo limpiará"

Simeone controla la euforia y elogia a Julián: "La eliminatoria no está sentenciada. Gracias a Dios, el gol lo limpiará"

Por su parte, los comandados por Diego Simeone registraron una derrota frente al Bodo/Glimt (2-1), un empate con el Galatasaray (1-1), una victoria contra el PSV (3-2) y una victoria contra el Inter (2-1), posicionándose en el 14.º puesto con 13 puntos y +2 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL BRUJAS - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Brujas y Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los play-offs de la Champions League, se disputa hoy miércoles 18 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BRUJAS - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Brujas y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1
  2. Benfica - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de la Champions League
  3. El CTA admite un posible error arbitral en el Girona - Barça
  4. Manolo Lama, contundente: 'Flick se ha vuelto loco
  5. Míchel opina sobre el pisotón de Echeverri a Koundé: 'Va al juego. Si pita falta en el campo vale, pero si entra el VAR, me parece un error
  6. Iturralde, tras los fallos garrafales de Soto Grado en el Girona - Barça: 'El CTA lo tiene que explicar
  7. El exárbitro Estrada Fernández, indignado tras la polémica del Girona-Barça: 'Se amenazó a los árbitros
  8. Contundente mensaje de Raphinha: 'Es duro jugar cuando las reglas son diferentes si es a favor o en contra

Wolves - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Wolves - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Brujas - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de play-offs de Champions League

Brujas - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de play-offs de Champions League

Carta oficial de Infantino tras el incidente racista con Vinicius: "Hay que exigir responsabilidades a los culpables"

Carta oficial de Infantino tras el incidente racista con Vinicius: "Hay que exigir responsabilidades a los culpables"

Minicopa Endesa 2026: horarios, partidos del Barça y dónde ver el torneo en Valencia

Minicopa Endesa 2026: horarios, partidos del Barça y dónde ver el torneo en Valencia

Qué son los 'therian', la comunidad viral de jóvenes que se identifican como animales

Qué son los 'therian', la comunidad viral de jóvenes que se identifican como animales

Sorpresa en LaSexta: Patricia Benitez revela que no abandonó 'Aruseros' y lo deja todo en manos de "sus abogados"

Sorpresa en LaSexta: Patricia Benitez revela que no abandonó 'Aruseros' y lo deja todo en manos de "sus abogados"

Maxi Iglesias confiesa el bullying que sufrió en el colegio: "Nunca usaría lo que tengo para pisotear a nadie"

Maxi Iglesias confiesa el bullying que sufrió en el colegio: "Nunca usaría lo que tengo para pisotear a nadie"

Thierry Henry alza la voz: “No me gusta el Real Madrid, pero esta noche soy madridista"

Thierry Henry alza la voz: “No me gusta el Real Madrid, pero esta noche soy madridista"