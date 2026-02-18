Brujas - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de play-offs de Champions League

Brujas y Atlético de Madrid se enfrentan hoy miércoles 18 de febrero en el Jan Breydel Stadion en el partido de ida de los play-offs de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mónaco - PSG y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Ivan Leko llegará al partido tras una derrota ante el Marsella (3-0), una victoria contra el Kairat (4-1), una derrota ante el Arsenal (3-0) y una derrota ante el Sporting Lisboa (3-0), por lo que cerró la fase de grupos en el puesto número 19 con 10 puntos y -2 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Diego Simeone registraron una derrota frente al Bodo/Glimt (2-1), un empate con el Galatasaray (1-1), una victoria contra el PSV (3-2) y una victoria contra el Inter (2-1), posicionándose en el 14.º puesto con 13 puntos y +2 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL BRUJAS - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Brujas y Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los play-offs de la Champions League, se disputa hoy miércoles 18 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BRUJAS - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Brujas y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

