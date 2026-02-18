En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Brujas - Atlético de Madrid, en directo: los playoffs de la Champions, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de ida de la ronda de play-off entre el Brujas y el Atlético de Madrid, previa a los octavos de final de la Champions
También habló Cerezo de Diego Simeone. Al ser preguntado por si el argentino lo había dado todo ya en el Atlético, el directivo lanzó un mensaje ambiguo: "Es un entrenador muy joven y yo creo que todavía le quedan muchísimos años para entrenar, no a nuestro equipo, sino al equipo que quiera entrenar, porque puede entrenar al equipo que quiera entrenar".
El Atlético de Madrid busca seguir vivo en la Champions mientras parece tener a LaLiga algo abandonada. Prueba de ello fueron las palabras de Oblak tras caer frente al Rayo Vallecano. Sobre todo ello habló hace unas horas Enrique Cerezo: "Todos los partidos son diferentes. No es lo mismo jugar contra el Barcelona que contra el Rayo o contra el Brujas, los entrenadores hacen sus planteamientos y hay veces que les salen muy bien y hay otras veces que no por las razones que sean, porque los jugadores están desanimados o porque el equipo contrario es mejor".
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del Brujas-Atlético de Madrid, partido correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League. Aquí estaremos para contarles todo lo que suceda en Bélgica. ¡Comenzamos!
