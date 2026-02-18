Brujas - Atlético de Madrid, en directo: los playoffs de la Champions, hoy en vivo

El Atlético de Madrid busca seguir vivo en la Champions mientras parece tener a LaLiga algo abandonada. Prueba de ello fueron las palabras de Oblak tras caer frente al Rayo Vallecano. Sobre todo ello habló hace unas horas Enrique Cerezo: "Todos los partidos son diferentes. No es lo mismo jugar contra el Barcelona que contra el Rayo o contra el Brujas, los entrenadores hacen sus planteamientos y hay veces que les salen muy bien y hay otras veces que no por las razones que sean, porque los jugadores están desanimados o porque el equipo contrario es mejor".