Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

CHAMPIONS

Borussia Dortmund - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de Champions League

A qué hora y dónde ver el Borussia Dortmund - Villarreal de Champions League

El Villarreal aún no ha logrado su primera victoria de la fase de grupos

El Villarreal aún no ha logrado su primera victoria de la fase de grupos / Yahoo Noticias

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Borussia Dortmund y Villarreal se enfrentan este martes 25 de noviembre en el Signal Iduna Park en el partido de la Jornada 5 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Borussia Dortmund - Villarreal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Niko Kovac llegará al partido tras una derrota ante el Manchester City (4-1), una victoria sobre el Copenhague (4-2), una victoria sobre el Athletic Club (4-1) y un empate con la Juventus (4-4), por lo que está ubicado en el puesto número 14 con 7 puntos y +2 en el diferencial de goles.

La lección del Borussia Dortmund al mundo con Mats Hummels: así se despide a una leyenda

La lección del Borussia Dortmund al mundo con Mats Hummels: así se despide a una leyenda

Por su parte, los comandados por Marcelino García Toral registraron una derrota frente al Pafos (1-0), una derrota frente al Manchester City (2-0), un empate con la Juventus (2-2) y una derrota frente al Tottenham (1-0), posicionándose en el 32.º puesto con 1 punto y -4 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL BORUSSIA DORTMUND - VILLARREAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Borussia Dortmund y Villarreal, correspondiente a la Jornada 5 de la Champions League, se disputa este martes 25 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BORUSSIA DORTMUND - VILLARREAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Borussia Dortmund y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL