Borussia Dortmund - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Borussia Dortmund y Villarreal se enfrentan este martes 25 de noviembre en el Signal Iduna Park en el partido de la Jornada 5 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Borussia Dortmund - Villarreal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Niko Kovac llegará al partido tras una derrota ante el Manchester City (4-1), una victoria sobre el Copenhague (4-2), una victoria sobre el Athletic Club (4-1) y un empate con la Juventus (4-4), por lo que está ubicado en el puesto número 14 con 7 puntos y +2 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Marcelino García Toral registraron una derrota frente al Pafos (1-0), una derrota frente al Manchester City (2-0), un empate con la Juventus (2-2) y una derrota frente al Tottenham (1-0), posicionándose en el 32.º puesto con 1 punto y -4 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL BORUSSIA DORTMUND - VILLARREAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Borussia Dortmund y Villarreal, correspondiente a la Jornada 5 de la Champions League, se disputa este martes 25 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BORUSSIA DORTMUND - VILLARREAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Borussia Dortmund y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.