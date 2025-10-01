Borussia Dortmund - Athletic Club, en directo: Champions League, en vivo hoy

¡Ya hay once del Athletic!

Este es el once del Athletic Club para medirse al Borussia Dortmund: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Lekue; Rego, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Robert Navarro y Sannadi.

Sorprende Ernesto Valverde porque no juegan Laporte, Sancet ni Galarreta en un partido muy importante para los suyos.