En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Borussia Dortmund - Athletic Club, en directo: Champions League, en vivo hoy
Sigue en vivo y online el duelo de Champions entre Borussia Dortmund y Athletic Club
Sigue en directo el partido entre el Borussia Dortmund y el Athletic Club aquí en SPORT.
Los elegidos por Kovac
Este es el once del Borussia Dortmund:
¡Ya hay once del Athletic!
Este es el once del Athletic Club para medirse al Borussia Dortmund: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Lekue; Rego, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Robert Navarro y Sannadi.
Sorprende Ernesto Valverde porque no juegan Laporte, Sancet ni Galarreta en un partido muy importante para los suyos.
¡Bienvenidos!
¡Buenas a tod@s! Borussia Dortmund y Athletic Club se miden esta noche (21:00H) en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. Vive todos los detalles de ests auténtico partidazo aquí con nosotros. ¡Vamos!
