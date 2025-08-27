Así están los bombos de la Champions League 2025-26

Ya han arrancado las respectivas ligas de cada país de la temporada 2025-2026 y es cuestión de tiempo que lo hagan las competiciones europeas. Aunque será en septiembre cuando suene el pitido inicial del primer partido de la 'liguilla', esta semana se celebrará el sorteo para conocer los rivales de cada equipo.

Concretamente, el sorteo de la primera fase de la UEFA Champions League se llevará a cabo el próximo 28 de agosto a las 18:00 horas (Movistar+ y en directo en SPORT) en Mónaco y seguirá exactamente el mismo procedimiento que el año pasado, cuando se estrenó el formato actual del campeonato.

En el torneo participan 36 equipos, los cuales estarán repartidos en cuatro bombos en función del coeficiente individual de cada club al principio de la temporada (la única excepción será el campeón de la UEFA Champions League, que siempre será cabeza de serie en el Bombo 1). Por ese motivo, comenzando por el Bombo 1, se extraerá una bola física antes de que el software automatizado, ya utilizado el año pasado, seleccione aleatoriamente ocho rivales.

No obstante, hay varias cuestiones que se deberán tener en cuenta en el momento del sorteo. Cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada bombo, uno en casa y otro fuera. Además, en la fase de liga, no se podrán enfrentar equipos de la misma federación y, si no hay otra posibilidad, solo podrán ser emparejados dos oponentes del mismo país.

En este sentido, hay una diferencia respecto al año pasado de cara al funcionamiento radica en la ventaja de campo para las eliminatorias. Los clubes que han finalizado por encima en la 'liguilla' siempre tendrán la vuelta en casa en cada uno de los cruces, en lugar de ser por sorteo.

¿Cómo están los bombos de la Champions League 2025-26?

Bombo 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y FC Barcelona. Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt. Bombo 3: Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt y Olympique Marsella. Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos y Kairat Almaty.

Los bombos 1 y 3 son lo únicos que están completos con los nueve equipos. En cambio, en los otros dos, aún quedan participantes por confirmar, puesto que se jugarán el pase a la fase final este miércoles.

Por un lado, en el bombo 2 está por definir el enfrentamiento entre el Brujas y el Rangers (el equipo belga parte con la ventaja de 3 a 1 en el marcador), y entre el Benfica y el Fenerbahce (empataron en el partido de ida). Y en el bombo 4, se disputarán las dos últimas plazas entre el Qarabag y el Ferencvaros (los azeríes ganaron la ida por 1 a 3) y entre el Copenhague y el Basilea (empataron el primer partido).