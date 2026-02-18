CHAMPIONS LEAGUE
Un Bodø/Glimt en pretemporada deja casi sentenciado al Inter
El equipo de Kjetil Knudsen mostró una vez más su nivel ante un gigante europeo con un triunfazo en Noruega... ¡sin haber comenzado la liga!
Lo volvieron a hacer. Como ante el Manchester City o contra el Atlético, el Bodø/Glimt no conoce de límites europeos. Ni porque no estuviera, ahora mismo, en competición oficial los fines de semana, enfrentando la plena pretemporada mientras recibía al Inter para la ida de la fase de play-off previo a los octavos de final de la Champions. El choque, con un gran fútbol además, lo saldó con un 3-1 que deja las cosas muy a su favor para la vuelta.
Llegaba advertido el Inter ante un equipo que afronta una parte bastante extraña de su temporada europea. Porque el Bodø/Glimt de Kjetil Knutsen no juega la liga desde noviembre, cuando se le escapó el título liguero a manos del Viking Stavanger.
Desde entonces, sus partidos oficiales -sin contar los amistosos de preparación- te los habría firmado cualquier campeón de Europa: empate 2-2 ante el Dortmund en Alemania, victoria 3-1 al City en Noruega y triunfo 1-2 ante el Atlético en el Metropolitano, el mismo que les metió en la ronda de play-off previo a los octavos de la Liga de Campeones.
Batacazo en la helada noche
Pero no se conformaron con ser parte de los 24 primeros de la liguilla. Porque ante el Inter, en la helada noche de Bodø (sensación términa por debajo de los -7ºC), los italianos quedaron congelados. No era para menos con el gran fútbol del equipo de Knutsen, dominante desde el principio en el Aspmyra Stadion.
Con una jugada de fútbol sala abrieron la lata: gran combinación en la frontal, taconcito de Hogh y definición certera de Fet para facturar el 1-0 que plantaba la gran sorpresa. Incendio para los de Chivu que fue rápidamente aplacado, síntoma de que las cosas no se iban a salir de su sitio: Francesco Esposito cazó un rebote en el área y firmó el 1-1 que reinaría hasta el descanso.
Parecía que, con charla de Chivu y alguna modificación, los 'nerazzurri' encarrilarían la clasificación para la vuelta. Nada más lejos de la realidad. En cuestión de ráfaga de minutos, tres exactamente, se deshizo como azucarillo el Inter. Con dos golazos: el primero de Hauge, a pase de Hogh, y el segundo del propio Hogh, al 64', a placer tras asistencia de Blomberg. 3-1 y Chivu no daba crédito en la banda. Un equipo en plena pretemporada les dejaba heridos de muerte y al borde de la eliminación en la Champions. La vuelta el próximo 24 de marzo, en el Giuseppe Meazza, dictará sentencia.
