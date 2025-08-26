Bodø/Glimt, Kairat y Pafos son de Champions

La fase previa de la Champions no deja de sorprender al mundo del fútbol. Varios equipos más conocidos por el aficionado europeo se han visto sorprendidos por clubes más pequeños, que han dado la sorpresa y asaltarán por primera vez el torneo continental. Son el Bodø/Glimt, el Kairat y el Pafos.

El primero de los equipos clasificados de manera definitiva fue el Kairat Almaty, que dio la gran sorpresa de la fase previa tras eliminar a un club histórico como el Celtic de Glasgow. El conjunto kazajo había conseguido sacar un meritorio empate en la ida en Escocia y culminó la heroicidad en su propio estadio, junto a su afición.

Eso sí, no fue una tarea ni mucho menos sencilla. En la eliminatoria se vio de todo menos goles. Al menos durante el tiempo reglamentario de ambos partidos. Y es que en ninguno de los dos encuentros hubo un solo gol, lo que provocó que el pase a la próxima Champions se decidiera en la temida tanda de penaltis.

En dicha 'lotería', tampoco hubo un acierto excesivo desde los once metros. Aun así, las ganas de un equipo compuesto por futbolistas desconocidos para el aficionado del fútbol pudieron con todo. Una victoria histórica, y es que el Kairat se convierte en el equipo más oriental de la historia de la Champions League, batiendo el récord del Astana.

El Bodø/Glimt afrontó con mucha más calma la vuelta de la eliminatoria contra el Sturm Graz. Aunque tuviera que visitar el estadio rival, los deberes ya los había hecho en Noruega, goleando sin piedad al club austríaco por 5-0, dejando prácticamente todo sentenciado sin la necesidad de jugar otros noventa minutos a domicilio.

El Bodø/Glimt se clasifica por primera vez para la Champions League / X

El Sturm Graz, a pesar de no llevarse el gato al agua, pudo cerrar la fase previa con una victoria. Los austríacos vencieron a los noruegos por 2-1, con goles de Jatta y Oermann para los locales y de Jorgensen para los visitantes. Estos últimos se habían adelantado en el marcador, abriendo todavía más la brecha, pero finalmente el estadio apretó lo suficiente para culminar la remontada.

Otra sorpresa en Chipre

Los noruegos, del mismo modo que el Kairat Almaty, también son especiales en la próxima Champions. Y es que se va a convertir en el equipo más norteño que ha disputado jamás la máxima competición europea, superando al KA islandés. Los nuevos nombres que estarán en el bombo del jueves tienen sus propias peculiaridades.

Finalmente, el Estrella Roja no pudo vencer en Chipre y forzar al menos la prórroga contra el Pafos, otro equipo histórico que se clasifica por primera vez a la Champions League. Los locales igualaron en el minuto 89 un tanto inicial de Ivanic para el Estrella Roja y certificaron su acceso a la fase de grupos. En Serbia, habían vencido por 1-2. Este miércoles, el Brujas, el Benfica y el Copenhague se jugarán estar también en la liga de campeones.