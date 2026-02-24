Lo del Bodo es histórico: ¡Se carga al subcampeón de la Champions!

Manchester City, Atlético de Madrid, Inter en la ida e Inter en la vuelta. La proeza del Bodo/Glimt está alcanzado niveles inimaginables. El cuadro noruego volvió a hacer historia tras cargarse a todo un subcampeón de la Champions como el cuadro nerazzurro. Y todo ello en un Giuseppe Meazza que reaccionó al milagro nórdico con un silencio atronador tras los goles de Hauge y Evjen para cerrar la eliminatoria con un contundente 2-5. ¡Que pase el siguiente!

Nadie se imaginaba el correctivo que se iba a llevar el Inter en el partido disputado en Noruega, pero lo que sí estaba claro era que al subcampeón de la Champions no se le podía dar por muerto. Y menos con la vuelta en casa. Arrancó el cuadro nerazzurro como un auténtico ciclón ofensivo y ya en el 3' Pio Esposito pudo encarrilar la remontada en un cabezazo alto en boca de gol.

Thuram decidió entonces tirar del carro, aunque un clarísimo mano a mano desperdiciado por el francés iba a ser un presagio de lo que sucedería en la primera mitad, en la que el Inter lo intentó de todas las maneras pero siempre sin éxito. El propio Thuram, Bastoni y Frattesi pusieron en apuros a un Khaikin que solventó la papeleta de forma excelente en los momentos de mayor asedio. Hasta que poco a poco el Bodo fue soltándose, pese a que no disfrutó de su primera -y única- ocasión hasta el minuto 36', en un cabezazo de Evjen a las manos de Sommer.

Que pase el siguiente

Había hecho lo más difícil el Bodo: aguantar atrás ante el vendabal ofensivo en un Giuseppe Meazza volcado con su equipo. Y el Inter ya no volvió a ser el mismo en la segunda mitad. Dimarco lo intentó tras la reanudación en una falta directa que se marchó desviada, justo antes de la sentencia que confirmaba la proeza noruega.

Acción del Inter-Bodo en el Giuseppe Meazza / Europa Press

Manchester City, Atlético de Madrid e Inter, este último por partida doble, sufrieron en sus carnes el poderío de la gran revelación de la Champions. Un gol Jens Petter Hauge sirvió, no solo para derrotar a todo un subcampeón de la Champions en su propio feudo, sino para eliminarlo del torneo más prestigioso a nivel de clubes. El delantero noruego, con pasado en el Milan, por cierto, aprovechó un rechace de Sommer, que pudo en el mano a mano con Blomberg pero no con el máximo goleador del Bodo.

La fiesta nórdica la redondeó Evjen con un 0-2 con el que logró lo que parecía imposible. Primero, silenciar -literalmente- el Giuseppe Meazza. Y segundo, provocar los pitos que hacen tambalear el proyecto de Cristian Chivu, a quien de nada le sirvió el 1-2 definitivo de Bastoni en una jugada totalmente surrealista y que requirió de la tecnología de gol para confirmar el tanto. Nada le importó al Bodo, que se carga a otro gigante europeo. Lo dicho, que pase el siguiente, ¿City o Sporting CP?