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CHAMPIONS LEAGUE

El Bodo Glimt vuelve a la Champions y el Celtic hace el ridículo

El Sabah de Bakú, el Bodo/Glimt y el LASK austriaco certificaron este martes su pase a la fase de liga de la Liga de Campeones

El Bodo Glimt estará en la Champions 2026/27

El Bodo Glimt estará en la Champions 2026/27 / EFE

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EFE

Madrid

El Sabah de Bakú, el Bodo/Glimt y el LASK austriaco certificaron este martes su pase a la fase de liga de la Liga de Campeones al ganar al Hapoel Beer-Sheva (4-2), al Nijmegen (3-0) y al Celtic (5-1), respectivamente y estarán presentes en el sorteo que se celebra el jueves en Mónaco.

El Sabah de Bakú consiguió eliminar al Hapoel Beer-Sheva, a pesar de que el conjunto israelí se impuso en el partido de ida (1-2), e hizo una remontada que les metió de lleno en la Liga de Campeones, gracias al gol de Tellur Mutallimov (2-2) que puso la igualdad en el marcador global que forzó la prórroga, que más tarde sentenciaron Orphe Mbina (3-2) y Joy-Lance Mickels (4-2) (5-2 resultado global).

Se convierte así en el equipo más joven en disputar la máxima competición europea, ya que el Sabah se fundó en 2017.

Por su parte, el Bodo/Glimt hizo los deberes en el partido de ida que dejó un abultado resultado en el marcador por 3-1 ante el Nijmegen de Países Bajos y sentenció en el encuentro de hoy por 3-0 gracias a los goles de los noruegos Fredrik André y Sondre Auklend y del curazoleño Deveron Fonville (6-1 resultado global).

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el LASK Austriaco remontó la eliminatoria y eliminó al Celtic por 5-4, a pesar de golear por 3-0 en la ida, gracias al gol de Florian Flecker que puso el empate en el marcador (4-4) y forzó la prórroga, que sentenció Samuel Adeniran en el minuto 109 (5-4).

Este miércoles se definirán los cuatro últimos partidos de la ronda eliminatoria: AEK Atenas contra el Levski Sofía (0-0); el Viking Noruego contra el Dinamo Zagreb (2-2); el Celje esloveno contra el Slovan Bratislava (1-1) y el Olympique de Lyon contra el Fenerbahçe turco (1-1).

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El sorteo que define los cuadros para la fase de liga de la Liga de Campeones se realizará este jueves en Mónaco a partir de las 18 horas.

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