Bodo/Glimt: El ‘milagro’ de la Champions se forja en Marbella

Hasta hace unas semanas poca gente sabía que existía una ciudad en Noruega llamada Bodo más allá del Círculo Polar Ártico. Una pequeña localidad de unos 50.000 habitantes conocida por sus auroras boreales en sus meses de invierno, donde no llega prácticamente a salir el sol. Pero ahora, de repente, todo el mundo habla de ella, y no precisamente por esos fenómenos luminiscentes, sino por el fútbol y su equipo, el Bodo/Glimt, la sensación de la Champions League, que amenaza con seguir haciendo historia este martes en Lisboa y que para ello se está preparando en Marbella.

El Bodo/Glimt es el equipo de moda en el fútbol europeo gracias al papel que está firmando en esta edición 2025/26 de la Liga de Campeones. Llegó como una de las ‘cenicientas’ y está a solo un paso de colarse entre los ocho mejores del torneo. Este pasado miércoles en el Aspmyra Stadium, su coqueto y frío feudo para unos 8.500 espectadores y de césped artificial, ganó por 3-0 al Sporting de Lisboa y ahora tiene en su mano poder clasificarse para los cuartos de final de la Champions, algo que no hace ningún equipo noruego desde hace 29 años -lo hizo el Rosenborg en la 1996/97-. Y para ello ha decidido regresar a Marbella.

Marbella, talismán

Lo que va bien, mejor no tocarlo. No es la primera vez esta temporada que los noruegos se concentran en España. Hicieron parte de su pretemporada, huyendo del frío invierno noruego, y luego repitieron en la anterior eliminatoria de Champions en la que tumbaron al Inter de Milán, la mayor sorpresa de la Champions hasta el momento. Tras ganar 3-1 la ida en Noruega, viajaron hasta la Costa del Sol para entrenarse en el Marbella Football Center y desde ahí desplazarse hasta Milán. Y dieron la campanada ganando también en San Siro por 1-2.

Ahora han querido repetir. Los de Kjetil Knudsen están estos días ejercitándose de nuevo en el Marbella Football Center para preparar el partido en Lisboa en campos de césped natural. Una pequeña concentración desde donde partirán este lunes hacia la capital portuguesa en busca de seguir alargando su sueño en esta Champions.

Una historia casi irrepetible

Casi nadie contaba con el Bodo/Glimt para esta Champions, pero ahí están, vivos en el torneo y a 90 minutos de poder colarse entre los ocho mejores. Un lugar que parece reservado para gigantes como Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Arsenal, Barça... pero donde también podrá inscribir su nombre el equipo noruego si consigue hacer el bueno el 3-0 de la ida. Era difícil pensar en una proeza así al inicio de la competición, más aún cuando tras disputar cinco jornadas contaba solo con 2 puntos -empates ante Slavia Praga y Tottenham y derrotas contra Galatasaray, Monaco y Juventus- y las inteligencias artificiales le daban menos de un 1% de posibilidades de colarse en el top 24.

El Bodo/Glimt ganó en San Siro y eliminó al Inter de Milán en la ronda anterior de la Liga de Campeones. / EFE

Porque por delante le quedaba enfrentarse a Borussia Dortmund, Manchester City y Atlético de Madrid. Pues empató en Alemania (2-2), ganó a los de Guardiola (3-1) y en la última jornada completó la machada sumando tres puntos en el Metropolitano contra los rojiblancos (1-3). Se coló 23º, con 9 puntos, pasando a la siguiente ronda gracias al gol average general, y ahí siguen vivos tras ‘cargarse’ al Inter en dieciseisavos y dar un repaso en la ida de octavos al Sporting (3-0).

Cuando el dinero no lo es todo

El Bodo/Glimt está compitiendo entre transatlánticos con un presupuesto de unos 60 millones de euros, similar a los que pueden tener equipos de la zona baja de LaLiga. Por poner un ejemplo, el Inter, al que eliminaron en la ronda anterior, cuenta con una cifra superior a los 400 ‘kilos’. Y ni hablar ya de posibles futuros rivales con 700, 800 o hasta 1.000 millones de presupuesto. Queda claro que en el deporte, a veces, el dinero no lo es todo y un proyecto sólido y estable puede codearse con los mejores del Viejo Continente. Está maravillando de la mano de jugadores ‘desconocidos’ para el aficionado medio como Hauge, Kasper Hogh, Blomberg y un gran núcleo de futbolistas noruegos que a buen seguro empezarán a tener suculentas ofertas para partir hacia otras ligas más potentes.

El crecimiento del Bodo/Glimt en las últimas temporadas se ha basado en la confianza absoluta en el proyecto, encomendado desde 2018 a su actual técnico, Kjetil Knudsen. El equipo nórdico bajó a la segunda división noruega y a partir de ahí resurgió, hasta lo que es ahora. Ha ganado la liga hasta en cuatro ocasiones recientemente (2020, 2021, 2023 y 2024) y el curso pasado ya se dio a conocer en Europa, alcanzando las semifinales de la Europa League. Anteriormente, ya había participado en otra edición de la Europa League (2022/23) y en tres ocasiones en la Conference League, con su mejor resultado en la 2021/2022, donde llegó a cuartos. Fueron los primeros pasos a nivel continental de este ‘nuevo’ Bodo que llevaba sin participar en competición europea desde 2005, con una repercusión infinitamente menor a la actual.

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Está viviendo este año su primera participación oficial en Champions, tras tres intentos anteriores cayendo en la fase previa (2021/22, 2022/23 y 2024/25) y su irrupción ha sido total. A la altura de la que tuvo, por ejemplo, el Málaga CF en su única participación en la Liga de Campeones, en el curso 2012/13, cuando alcanzó los cuartos de final, justo lo que pretende lograr el equipo escandinavo este martes en Lisboa. El Bodo/Glimt sigue forjando su ‘milagro’ en Marbella, y amenaza con elevarlo a cotas mayores.