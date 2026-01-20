Bodo/Glimt - Manchester City y los partidos de la Champions League hoy, en directo: jornada 7 de la fase Liga, en vivo

En directo
Vive aquí en SPORT en directo los partidos de la jornada 7 de la Champions League.
BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY (2-0) 46’
Final de la primera parte en Noruega. Los jugadores se marchan al túnel de vestuarios. Recordemos que los locales se marchan al descanso por delante (2-0) tras dos buenas jugadas ofensivas
BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY (2-0) 45’
La ha vuelto a tener Haaland dentro del área, pero el disparo se le va fuera
BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY (2-0) 44’
Se pone en pie la afición que anima fuerte a sus pupilos
BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY (2-0) 42’
Buena jugada de Foden que tras regatear a un par de rivales, se saca un disparo desde fuera del área que es repelido por la defensa
BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY (2-0) 42’
Acaba en nada el saque de esquina. Posesión de nuevo para los de Guardiola
BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY (2-0) 41’
Saque de esquina para el Manchester City.
BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY (2-0) 38’
La ha vuelto a tener el Bodo. Es un abuso de los noruegos a la contra. El remate, no obstante, se marcha fuera
BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY (2-0) 35’
95% de efectividad en el pase para los de Manchester. El Bodo, por su parte, no se queda lejos con 86%
BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY (2-0) 34’
La ha tenido Haaland que solo tenía que empujarla. Sin embargo, no ha conseguido conectar el remate.
BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY (2-0) 34’
Córner para el City, tras un disparo de Foden que choca contra la defensa
