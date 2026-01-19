Bodo/Glimt - Manchester City: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Bodo/Glimt y Manchester City se enfrentan este martes 20 de enero en el Aspmyra Stadion en el partido de la Jornada 7 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Bodo/Glimt - Manchester City y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Kjetil Knutsen llegará al partido tras un empate con el Borussia Dortmund (2-2), una derrota ante la Juventus (3-2), una derrota ante el Mónaco (1-0) y una derrota ante el Galatasaray (3-1), por lo que está ubicado en el puesto número 32 con 3 puntos y -4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Pep Guardiola registraron una victoria contra el Real Madrid (2-1), una derrota frente al Bayer Leverkusen (2-0), una victoria contra el Borussia Dortmund (4-1) y una victoria contra el Villarreal (2-0), posicionándose en el 4.º puesto con 13 puntos y +6 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Bodo/Glimt y Manchester City, correspondiente a la Jornada 7 de la Champions League, se disputa este martes 20 de enero a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Bodo/Glimt y Manchester City se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.