Bochornoso lanzamiento de bengalas de los radicales del Benfica y la Real Sociedad estalla en redes: "Vergüenza"

Los aficionados del conjunto portugués en el Reale Arena sembraron el pánico entre los aficionados de la Real Sociedad Las bengalas no impactaron contra nadie ni tampoco llegaron al terreno de juego y la Real respondió en las redes sociales

En Europa, en Champions League, parece mentira que esto siga sucediendo. En España ya quedó erradicado hace años pero los aficionados del Benfica han mostrado una imagen bochornosa para la competición y para el mundo del fútbol. Un lanzamiento de bengalas que metió el miedo en el cuerpo a la afición de la Real Sociedad que estaba justo debajo de la grada superior del Reale Arena donde están situados.

Los más radicales decidieron lanzar estas bengalas con el objetivo, parece, de colarlas en el césped, con el peligro de la cantidad de aficionados de la Real que quedaban justo debajo.

Segunda bengala que tiran a la grada local los radicales del Benfica. Asqueroso. pic.twitter.com/aKUlAvPBKX — Aitor Silva (@AitorSilva98) 8 de noviembre de 2023

Estos seguidores del Benfica fueron advertidos por la megafonía del estadio de que no realizaran dichas acciones pero no hicieron caso y minutos después, lanzaron más que tampoco impactaron contra nadie. Fue entonces cuando los propios jugadores del Benfica pidieron a sus aficionados que no lo hicieran más. También los futbolistas de la Real Sociedad.

Anthony Taylor, árbitro del partido, paró el partido durante unos instantes para dejar constancia de los hechos. No se tuvo que lamentar ningún daño grave pero los hechos fueron lamentables y la Real Sociedad quiso dejar constancia de ello en sus redes sociales con un tweet muy contundente: "VERGÜENZA AFICIONADOS DEL BENFICA".

VERGÜENZA AFICIONADOS DEL @SLBenfica — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 8 de noviembre de 2023

Quedará por ver si la UEFA toma cartas en el asunto y sanciona al club portugués tras los incidentes.