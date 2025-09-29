Bloqueo millonario a Isak

Si el Tottenham es la 'Kryptonita' del Manchester City, el Crystal Palace lo es del Liverpool. Los 'eagles' les tienen tomada la medida a los de Arne Slot, que se quedaron sin levantar el primer título del curso, la Community Shield, y, mes y medio más tarde, cosecharon su primera derrota en la Premier League. Solo dos encuentros perdidos se apuntan en este inicio de temporada, ambos ante el cuadro de Oliver Glasner, segundo clasificado con 12 puntos en su casillero.

Nketiah decidió que los tres puntos se quedasen en Selhurst Park y Federico Chiesa firmó el - momentáneo - empate 'red'. Pero otro de los nombres propios del choque fue Alexander Isak, que vivió su segunda titularidad - la primera en la Premier - desde su llegada a Merseyside.

Federico Chiesa empató el partido / X

Paciencia

En la previa de la visita a Selhurst Park, Arne Slot reclmaó paciencia con el sueco, que venía de estrenarse como goleador en el encuentro de Tercera Ronda de la Carabao Cup ante el Southampton: "Jugará de nuevo, pero cuánto no lo sé. Depende de el ritmo y la intensidad del encuentro. No haremos ninguna tontería con él. No creo que hacerle jugar los noventa minutos sea lo más inteligente".

El fichaje más caro de la historia del fútbol inglés está inmerso en su particular 'pretemporada' y continúa afinando su puesta a punto. Por tanto, no se le espera de la partida en RAMS Park para enfrentar al Galatasaray de Gündogan, Osimhen, Sané y compañía este martes en el duelo correspondiente a la segunda jornada de la Fase liga de la Champions League.

Vuelve Ekitiké

Hugo Ekitiké, fichado por 95 millones procedente del Eintracht, cumplió sanción ante el Palace y apunta a regresar a la punta de lanza, arropado por Salah y Gakpo en los costados y Wirtz de enganche. No estará, sin embargo, un Federico Chiesa inscrito en la competición para reemplazar a Giovanni Leoni pero no convocado para la cita.

El punta galo está de dulce: cinco dianas y una asistencia en ocho duelos con la camiseta 'red'. Y, ante un Isak falto de ritmo competitivo, está aprovechando su oportunidad. Ahora bien, está por ver cómo gestiona Slot su rol cuando el sueco esté en plenas condiciones para ser titular.

Liverpool's Hugo Ekitike walks off after being substituted by Liverpool's Alexander Isak, left, during the English Premier League soccer match between Liverpool and Everton at Anfield stadium in Liverpool, England, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Rui Vieira) Associated Press/LaPresse / Associated Press/LaPresse / LAP

El Galatasaray será el rival a batir. Los de Okan Buruk encajaron una abultada goleada ante el Eintracht Frankfurt en la jornada inaugural, pero han convertido el RAMS Park en un auténtico fortín: pleno de triunfos, nueve tantos a favor y tan solo dos en contra.