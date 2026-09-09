El Betis trolea a Mbappé tras la expulsión de su hermano Ethan: "Cada vez que un Mbappé escucha Real Betis Balompié"

Mientras Kylian estrenaba su casillero en la Champions frente a un Inter que puso contra las cuerdas a un Madrid desbocado —aunque los italianos se pegaron dos tiros en el pie—, Ethan no solo caía en el Pierre-Mauroy ante el Real Betis, verdugo de los blancos apenas unos días antes, sino que, posteriormente, era expulsado por agredir a Natan.

Los béticos se sobrepusieron hasta en dos ocasiones al Lille y regresaron, más de 20 años después, a la máxima competición continental con un triunfo de prestigio. Un Bartra de dulce se apuntó un doblete y el flamante delantero irlandés Troy Parrott selló la remontada un par de minutos antes de que el menor de los Mbappé viese la roja.

Las lesiones no han respetado a un Ethan que encadena dos temporadas sin apenas continuidad: disputó 14 partidos en la 2024/25 y 22 en la 2025/26, en los que marcó tres goles y dio una asistencia. Anoche asistió a Ayase Ueda en el 1-0, pero se le cruzaron los cables al inicio de la segunda mitad cuando, en el regreso de Natan a su posición tras celebrar el 2-3 de Parrott, le propinó un codazo en el rostro.

El VAR avisó al colegiado búlgaro Georgi Kabakov, que no había visto la acción, y este se acercó al monitor para revisarla. Tras valorar la jugada, decidió mostrarle la roja directa a Ethan. También amonestó al brasileño con tarjeta amarilla por haberse acercado a provocar al francés.

Al término del encuentro, el conjunto verdiblanco publicó una imagen del actor Willem Dafoe, con gesto de angustia y un mensaje que rezaba: "Cada vez que un Mbappé escucha las palabras "Real Betis Balompié"". Un troleo que hacía referencia al penalti que Álvaro Vallés le detuvo a Kylian Mbappé en el descuento y que permitió al Betis hacerse con la victoria.

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El Madrid reclamó la repetición de la pena máxima por una posible invasión del área de Marc Bartra, pero se dio validez al lanzamiento:"Es bastante grave que se manipulen imágenes para presionar a los árbitros", expresó el central catalán tras el triunfo en Lille. De hecho, el CTA confirmó que el penalti no debió repetirse.