El Bayern, a seguir con el pleno de victorias en Pilsen

Los de Nagelsmann llevan 12 goles a favor y todavía no han encajado Manuel Neuer es baja de última hora por una lesión en el hombro

El Bayern de Múnich viaja a Pilsen para enfrentarse al Viktoria Plzen, con la intención de olvidar la 'mala racha', y el último empate ante el Dortmund en Bundesliga, y sumar su cuarta victoria en cuatro partidos, en la máxima competición europea.

El conjunto dirigido por Nagelsmann se ha mostrado intratable y tiene muy encarrilada la primera plaza del grupo e incluso podría sellar ya su clasificación matemática si el Barça no consigue vencer al Inter de Milán. La máquina bávara ha sumado 9 puntos y acumula nueve goles a favor, pero es que además, son los únicos del grupo que no todavía no han encajado ningún gol. Ante el Viktoria Plzen los alemanes tratarán de romper una racha de dos partidos fuera de casa sin ganar que arrastran de la Bundesliga, donde no están gobernando con mano de hierro como lo hacen en Europa. De hecho, el Bayern acumula ya 31 partidos seguidos invicto en la fase de grupos de la Champions League (28 victorias y 3 empates), superando el récord que tenía hasta la fecha el Real Madrid, de los cuales, los últimos 10 los ha ganado.

Para este partido, Julian Nagelsmann no podrá contar con Alphonso Davies, Lucas Hernández y Bouna Sarr, que siguen lesionados. Tampoco estará Manuel Neuer que tras sufrir una contusión en el hombre, en una caída durante el último entrenamiento, es baja por precaución.

El Viktoria Plzn, que es la cenicienta del grupo, está colista habiendo marcado solo un gol y siendo el equipo que más goles ha encajado hasta el momento en esta fase de grupos, con 12. Con estos números y viendo el encuentro de hace apenas una semana en el Allianz Arena, parece difícil pensar que el conjunto dirigido por Michal Bilek pueda sacar algo positivo.

Alineaciones probables

Viktoria Plzn: Tvrdoň; Jemelka, Hejda, Pernic, Havel; Bucha, Kalvach; Kopic, Vlkanova, Mosquera; Chory

Bayern Múnich: Ulreich; Stanisic, Upamecano, Pavard, Mazroui; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Coman; Mané

Árbitro: Bartosz Frankowski (Polonia)

Estadio: Stadion Mesta Plzne

Hora: 21.00H