El Bayern presenta a Europa a un talento generacional de 17 años: Lennart Karl lidera la fiesta ante el Brujas

El Bayern Múnich es una máquina perfecta, que no se apiada de nadie. No le basta con ganar: quiere machacar a su rival. No pierde desde el pasado 5 de julio, fecha en la que cayó ante el PSG en los cuartos de final del Mundial de Clubes, y desde entonces el huracán bávaro no deja de coger fuerza. Su última víctima, el Brujas, salió del Allianz trasquilado en una noche que será recordada para siempre como el primer destello europeo de un talento generacional llamado Lennart Karl (Frammersbarch, 2008).

El alemán es la gran esperanza de la cantera del Bayern. Es un extremo zurdo pequeño, muy habilidoso, descarado, letal en espacios reducidos y con un golpeo magnífico. Su talento es tal que puede jugar perfectamente de ‘10’. Pero, por si había dudas de su potencial -inexistentes en Alemania, donde lo consideran más una realidad que una promesa-, Europa ya conoce de primera mano lo que puede hacer sobre el césped.

Primera titularidad y golazo

Entre la nómina de 'cracks' que dirige Kompany, como Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz o Joshua Kimmich, asomó la cabeza Lennart Karl, que ya tuvo 19 minutos ante el Pafos en la Champions League, siendo uno de los elegidos para partir en el once inicial. Fue su primera titularidad, en su segundo partido en la competición reina. ¿Su respuesta? Un auténtico golazo en solitario para abrir la lata a los cinco minutos.

Jonathan Tah le entregó el balón en el centro del campo. Karl arrancó en conducción, sorteando rivales como si fueran conos, y al pisar la frontal del área clavó el zurdazo en la escuadra. Una acción bastante ‘Messiana’ que dejó al Allianz alucinado. Desde entonces, cada vez que el canterano controlaba el balón, la grada se ponía en pie para no perderse detalles de sus acciones y le dedicó una sonora ovación cuando Kompany lo sustituyó en el minuto 68.

Lennart Karl, durante el partido ante el Brujas / EFE

El novato había inaugurado oficialmente la fiesta, pero los más asentados también querían protagonismo. Lo intentó primero Pavlovic, con un disparo lejano muy bello que se estrelló en el poste tras una gran estirada de Jackers, pero el 2-0 lo marcó el de siempre: Harry Kane. En el 14’, el inglés empujó a placer un centro raso de Laimer, aumentando su cuenta particular esta temporada hasta las 20 dianas en 12 duelos.

El conjunto bávaro siguió acelerando y encontró el 3-0 en el 34’ gracias a un trallazo inapelable de Luis Díaz que dejó a Nicky Hayden en el banquillo con cara de circunstancias. Un resultado que se mantuvo hasta el final del primer tiempo, aunque pudo ser más abultado de no ser por la cruzeta, que frenó el misil de Kane en el añadido.

Jackson puso la guinda al pastel

En la reanudación, el Bayern siguió siendo una tormenta para un Brujas que no encontraba dónde refugiarse. El técnico de los belgas cambió la banda derecha por completo, pero no surtió efecto. Lejos de contener el chaparrón, encajaron el 4-0 tras una gran combinación entre Olise y Laimer, que Jackson finalizó sin oposición tras un rechace.

Die 𝙙𝙧𝙚𝙞 𝙋𝙪𝙣𝙠𝙩𝙚 bleiben in München. 👊🤩 pic.twitter.com/nNpuvqBvGT — FC Bayern München (@FCBayern) October 22, 2025

Pleno de triunfos en todas las competiciones, enésima goleada y la confirmación de que tienen entre sus manos a una perla de 17 años que apunta a ser diferencial en el futuro. El Bayern está en un momento casi inmejorable.