El Bayern presenta su camiseta especial para la final de Champions ante el PSG

El Bayern de Múnich y adidas han dado a conocer la camiseta local con la que el club bávaro afrontará la temporada 2026/27. Una equipación que, como suele ocurrir con las del conjunto alemán, no pasa desapercibida. Y que, esta vez, tiene además una fecha señalada en el calendario: el próximo 6 de mayo, ante el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League, será cuando se estrene sobre el césped del Allianz Arena.

El diseño apuesta por la esencia, sin artificios innecesarios. El rojo es, como siempre, el protagonista absoluto, pero la novedad está en cómo se trabaja: franjas verticales rojo sobre rojo, con variaciones tonales sutiles que generan profundidad sin romper la limpieza visual. Es una solución elegante para un club que lleva décadas siendo sinónimo de ese color en Europa. No es una reinvención, sino una evolución. Y en eso reside gran parte de su atractivo.

Los detalles en blanco aparecen en los lugares habituales —las tres bandas de adidas en los hombros, el escudo del club, el logotipo del patrocinador— pero lo que llama la atención son los acentos en dorado que rematan el conjunto. Un guiño directo a la historia del Bayern, a sus Bundesligas y a sus Copas de Europa. Un homenaje visual que los aficionados de toda la vida sabrán leer de inmediato.

Así luce la equipación del Bayern para la final de Champions / ADIDAS

En la parte posterior del cuello, el lema "Mia san mia" —que en bávaro vendría a ser algo así como "somos lo que somos"— aparece cosido como un recordatorio de identidad. No es un simple bordado decorativo: es una declaración de principios que conecta a los jugadores con la afición y con la historia del club. Un detalle que muchos equipos quisieran tener y que el Bayern lleva décadas cultivando con coherencia.

Más allá de la estética, la equipación incorpora tejidos técnicos con mapeo corporal en 3D y los materiales CLIMACOOL+ de adidas, diseñados para mejorar la evacuación del sudor y garantizar la máxima libertad de movimiento. Las bandas de las tres rayas incluyen perforaciones que refuerzan la ventilación en zonas de mayor esfuerzo. Detalles que, en un partido de Champions League a máxima intensidad, marcan diferencias que el ojo no ve pero el cuerpo sí nota.

El conjunto se completa con pantalón corto rojo y medias blancas, una combinación que le da al Bayern ese aspecto reconocible en cualquier estadio del mundo. La imagen de equipo grande, de club que no necesita hacer ruido para llamar la atención.

La camiseta ya está disponible en las tiendas oficiales del Bayern, en puntos de venta seleccionados de adidas y en la web adidas.es. Los más impacientes podrán verla en acción en apenas unos días, cuando el Bayern reciba al PSG en una de las eliminatorias más atractivas de este tramo decisivo de la Champions.