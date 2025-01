Bayern - Slovan Bratislava: horario y dónde ver el partido de Champions League

El Bayern de Múnich afronta la última jornada de Champions en una situación que no deseaba al inicio de temporada. El conjunto entrenado por Vincent Kompany recibe este miércoles en el Allianz Arena (21:00h) al Slovan de Bratislava, pero a pesar de ganar tiene muy difícil su clasificación entre los ocho primeros de la tabla.

El equipo de Baviera es 15º en la clasificación de esta primera fase de la competición. Con 12 puntos tienen asegurado su pase a dieciseisavos de final a falta de un partido, sin embargo, para ascender hasta los puestos de acceso a octavos dependerán de otros resultados. El Bayern es, sin duda uno de los equipos más grandes del viejo continente y como tal se espera que siempre estén en lo más alto. Su rendimiento irregular en esta liguilla le ha condenado.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich / AP

El Feyenoord le complicó la vida a los bávaros

Y es que los alemanes vienen de caer en la última jornada por un duro 3-0 ante el Feyenoord. En caso de haberse llevado los tres puntos de ese encuentro estarían ahora en una gran posición, entre los siete primeros antes de la última fecha, pero desaprovecharon su oportunidad.

Champions

Las derrotas ante Aston Villa (1-0) en la segunda jornada de Champions y, sobre todo ante el Barça (4-1) en la tercera podrían entrar dentro de los planes, puesto que son dos de los conjuntos más en forma de Europa. No obstante, perder ambos encuentros obligaba a los de Kompany a ganar todo el resto y, a pesar de vencer a equipos como el PSG, no fueron capaces de hacer lo mismo en el estadio del Feyenoord la semana pasada.

El Bayern, a ganar y esperar

Ganar ante el Slovan este miércoles es una obligación para el Bayern, con tal de ultimar sus opciones de meterse en el top-8. El conjunto bávaro debe vencer por la máxima ventaja de goles posibles para que, en caso de empate quede por delante de sus rivales. Eso sí, para que los de Vincent Kompany (15º) puedan escalar posiciones necesitan que varios equipos que tienen por delante se dejen puntos.

El Slovan de Bratislava no debería ser, a priori un duro rival para el Bayern y más en el Allianz. Los eslovacos no han sumado un solo punto en las siete jornadas disputadas hasta ahora y son el equipo que más tantos ha encajado. El conjunto alemán, a pesar de algunas bajas destacadas como las de Goretzka, Davies y la duda de Upamecano no puede dejar lugar a las sorpresas. Los bávaros tienen que hacer su trabajo, con sus mejores jugadores, incluido Harry Kane, máximo goleador del equipo con cinco goles en Champions, y esperar a que sus oponentes directos fallen.

HORARIO DEL BAYERN MÚNICH - SLOVAN BRATISLAVA

El partido entre Bayern de Múnich y Slovan de Bratislava, correspondiente a la octava jornada de Champions, se disputa el miércoles 29 de enero a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER EL BAYERN MÚNICH - SLOVAN BRATISLAVA

En España, el partido de Champions entre Bayern de Múnich y Slovan de Bratislava se podrá ver en directo y online a través de Liga de Campeones (11) por Movistar Plus.

También puedes seguir toda la jornada de la Champions a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

ALINEACIONES PROBABLES

Bayern de Múnich: Neuer; Stanisic, Dier, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Musiala, Olise, Müller; Harry Kane.

Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Kashia, Wimmer, Zuberu; Bajric, Savvidis; Mak, Tolic, Marcelli; Strelec.