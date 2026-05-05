El Bayern Múnich se reúne con el hermano menor de Kvaratskhelia

Mientras planea el cruce ante el PSG este miércoles en la Champions League, el Bayern Múnich no piensa solo en cómo frenar a Khvicha Kvaratskhelia, sino cómo adelantarse al resto de clubes y firmar a su hermano menor, Tornike.

Como reporta el diario italiano, La Gazzetta dello Sport, el menor de los Kvaratskhelia voló a Múnich para tener una reunión con los altos mandos del Bayern, aunque de momento se trataría de tan solo un primer encuentro de introducción.

Tornike voló Alemania después de haber enfrentado al Dinamo Batumi en la liga de Georgia. Aunque tuvo que ver el partido desde el banquillo, este enfrentamiento representó su primera convocatoria con el primer equipo del Dinamo Tbilisi, a sus 16 años.

Las grandes actuaciones de su hermano mayor duranto su paso con el Napoli en Italia y ahora con el PSG en Francia, han colocado a Tornike -- quien destaca por cuenta propia y ya es seleccionado nacional en categorías menores -- en el foco de interés de los clubes europeos y el Bayern Múnich sería tan solo uno de varios interesados en firmarlo.

El segundo intento del Bayern

El encuentro del miércoles entre Bayern y PSG en la Champions League verá a Khvicha Kvaratskhelia presentarse en Múnich buscando clasificar al París Saint-Germain a la final, pero la historia pudo haber sido distinta.

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Durante su adolescencia, Khvicha también se presentó en Múnich, donde hizo pruebas para jugar con el equipo alemán, pero finalmente no se quedó en el club bávaro. Su carrera se desarrolló a lo largo de Georgia, Rusia e Italia antes de consolidarse como una de las estrellas internacionales del fútbol en el PSG.