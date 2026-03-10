El Bayern Múnich quiere arrasar... también en Champions

El New Balance Arena, conocido como Stadio di Bergamo, acogerá el partido entre el Atalanta de Bérgamo y el FC Bayern Múnich de la ida de los octavos de final de la fase eliminatoria de la Champions League este martes 10 de marzo a las 21:00 horas. El encuentro entre el campeón de la Europa League 2024 contra el seis veces ganador de la Champions es inédito, nunca antes se han enfrentado en la competición europea.

El Bayern es favorito

El FC Bayern parte como favorito de la eliminatoria por su historia dentro de la competición. Además de la actual temporada que está cursando el club alemán, el conjunto 'bávaro' acabó segundo en la fase de liga con 21 puntos. El equipo de Kompany cursó su último encuentro de Champions el 28 de enero de 2026 ante el PSV Eindhoven en fase de liga, en donde ganó por 1-2. La última aparición de la 'Bestia Negra' fue hace poco más de un mes, antes de conformarse los 'bombos', pero el conjunto alemán llega en muy buena forma para el encuentro.

El Hamburgo frena al Bayern y aprieta la Bundesliga / EFE/EPA/Justus Stegemann

El 'Gigante Alemán' llega al duelo ganando sus últimos 6 partidos disputados; su último encuentro acabó con una goleada (4-1) al Borussia Mönchengladbach en liga, que deja al Bayern en primera posición de la tabla con 66 ptos., 11 por encima del Borussia Dortmund (55 ptos.), el segundo clasificado de la Bundesliga. Con la Franz-Beckenbauer-Supercup de esta temporada en las vitrinas del Allianz Arena y en espera de disputar la semifinal de la Copa de Alemania ante el Bayer 04 Leverkusen, los 'bávaros' tienen la mente puesta en el partido de este martes de Bérgamo.

Cuidado con el Atalanta...

Por otro lado, el Atalanta deja un sabor 'agridulce' en Champions. El conjunto 'nerazzurri' se clasificó a octavos de final remontando un partido complicado al Dortmund, que terminó con un 4-3 global. Pese a ganar la vuelta 4-1, la 'Dea' perdió los dos últimos encuentros en fase de liga y la ida de playoffs contra el Dortmund; por lo tanto, de los últimos cuatro partidos disputados en Champions, los de Bérgamo solo han ganado uno, eso sí, con un resultado abultado.

Partido de ida de los play-offs de la UEFA Champions League entre el Borussia Dortmund y el Atalanta BC, en Dortmund, Alemania / EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

No hay que subestimar al Atalanta. Auqnue no tenga tanta historia en la competición, la 'Dea' fue el único club italiano en pasar de la ronda eliminatoria de los playoffs, Juventus e Inter de Milán se 'perdieron' en el camino. El equipo de Raffaele Palladino acumula dos victorias, una derrota y dos empates en sus últimos 5 partidos, una de las victorias es la de Champions. Con 46 ptos. en la 7.ª posición de la Serie A, el Atalanta no se encuentra en su mejor momento. Sin embargo, a la espera de disputar la vuelta de la semifinal de la Copa Italia contra la Lazio el mes que viene, recordemos que este equipo derribó hace poco a un 'grande' de Alemania.

Lesionados y sancionados

En ambos equipos hay 'bajas' para el partido de ida de la 'Liga de Campeones'. Bara Sapoko Ndiaye, Leon Klanac, Alphonso Davies, ausente durante la temporada por encadenar lesiones, Hiroki Ito y Manuel Neuer, capitán y pieza clave del Bayern, no estarán disponibles para el encuentro por lesión. Neuer se lesionó por una rotura muscular en el gemelo durante el minuto 46 del último encuentro liguero ante el Mönchengladbach, disputado el pasado viernes. Cabe añadir que Jonathan Tah, Joshua Kimmich y Leon Goretzka están al borde de ser sancionados por acumulación de tarjetas, todos ellos acumulan 4 'cartulinas' amarillas.

Por parte del Atalanta, Charles De Ketelaere y Giorgio Scalvini se pierden el encuentro por lesión. Asimismo, hay dudas en torno al estado de dos jugadores, Giacomo Raspadori y Éderson. El italiano sufre un tirón muscular desde hace casi un mes, aunque su vuelta estaba prevista para mañana. En cambio, el brasileño, consolidado como pieza importante en el equipo italiano, ha descansado los tres últimos partidos que ha disputado el Atalanta, pero la 'cita' europea sería un escenario perfecto para su vuelta.

'Colegiados' del encuentro

El árbitro del encuentro será el noruego Espen Eskas, quien será acompañado por Dennis Higler en la sala VAR.

Alineaciones probables

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolašinac; Zappacosta, Pašalić, De Roon, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca.

Bayern Múnich: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Pavlović, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.