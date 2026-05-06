Bayern Múnich - PSG hoy: A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de la Champions League

Bayern Múnich y PSG se enfrentan hoy miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Bayern Múnich - PSG y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los de Vincent Kompany coprotagonizaron una de las actuaciones más estelares que se ha visto en un terreno de juego dentro de la competencia continental, retirándose del Parque de los Príncipes con la frente en alto incluso a pesar de haber encajado cinco goles en su visita.

"La cuestión se trataba de la mentalidad y la fe en nosotros mismos, y por supuesto, podríamos haber ofrecido un rendimiento mucho mejor", reconoció el belga luego de la derrota, pero se mantiene positivo respecto a la actitud de la plantilla. "Lo que queda son detalles que debemos trabajar para mejorar en el futuro próximo".

"No debemos olvidar que los jugadores hicieron todo lo posible para evitar la derrota, y debemos llevar este espíritu al próximo partido", sentenció, posteriormente decidiendo dar una rotación a la escuadra el fin de semana contra el Heidenheim para evitar una sobrecarga de esfuerzos.

Por su parte, el combinado dirigido por Luis Enrique desaprovechó una ventaja temporal que pudo haberlo situado tres anotaciones por encima de los bávaros, aunque últimamente soportaron el embate de la maquinaria alemana y lograron llegar a esta instancia con un pie en la final.

Al igual que sus rivales, los titulares cedieron los minutos protagónicos del encuentro con el Lorient de Ligue 1 en aras de resguardar las energías y protegerse de las lesiones, y es que el seleccionador español ya pensaba en la vuelta apenas minutos después de la victoria en la ida.

"Por supuesto que hay aspectos que podemos mejorar. Cuando te enfrentas a un equipo con esta calidad individual y colectiva... Hemos defendido mejor y hemos encajado cuatro goles. Es diferente a lo que estamos acostumbrados. Hay que descansar y recuperarnos. El partido de Alemania será parecido al de hoy”, declaró.

HORARIO DEL BAYERN MÚNICH - PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Bayern Múnich y PSG, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League, se disputa hoy miércoles 6 de mayo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BAYERN MÚNICH - PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Bayern Múnich y PSG se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y tabii.

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