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CHAMPIONS LEAGUE
Bayern de Múnich - PSG, en directo hoy: última hora de las semifinales de la Champions League, en vivo
La ida en París se saldó con un triunfo 5-4 para los parisinos, que deberán defender su ventaja en el Allianz Arena
PREVIA BAYERN-PSG
¡TENEMOS XI DEL PSG!
Once de gala de los parisinos. Zaïre-Emery actuará hoy de lateral derecho en lugar del lesionado Achraf. Regresa Fabián y Lucho recupera a su trío predilecto en la medular. No jugaba de titular en Champions desde el 20 de enero. El resto, lo esperado.
Safónov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
¡ASÍ SALE EL BAYERN!
Más dudas teníamos con el XI de Vincent Kompany, especialmente en los laterales. El belga, que no podrá contar con Gnabry pero recupera a Guerreiro y Lennart Karl, apuesta finalmente por Stanisic por derecha y Laimer por izquierda.
Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.
MÜLLER ALIENTA AL BAYERN
Thomas Müller, leyenda bávara, envía un mensaje a los aficionados del Bayern: "Cread la mejor atmósfera que jamás se haya visto". "El equipo es increíble. ¡Empujadlo hacia la victoria!", anima.
PREVIA BAYERN-PSG
EL ALLIANZ ARENA TRAE BUENOS RECUERDOS AL PSG
Fue el escenario de la final de la Champions League 2024/25. El PSG hizo historia alzó su primera 'Orejona' tras humillar al Inter de Milán con un 5-0. "No necesitamos más motivación, ya estamos al máximo, al 125 %, no va a funcionar. Es un auténtico placer volver aquí, me trae buenos recuerdos. Cuando era entrenador del Barça, también llegué a las semifinales aquí y nos clasificamos", aseguró Luis Enrique en la previa.
PREVIA BAYERN-PSG
'KVARADONA'
Kvicha es 'Mr Champions'. El georgiano está en un momento de forma espectacular y dejó su sello en la ida con dos grandes goles, el 1-1 y el 4-2 para ser exactos. Sus cifras en la fase decisiva de la competición son una auténtica bestialidad: siete tantos y dos asistencias en siete partidos. ¿Será protagonista esta noche?
PREVIA BAYERN-PSG
BARRICADAS EN LOS CAMPOS ELÍSEOS
Cuando el PSG conquistó su primera 'Orejona', en París hubo lío: se vivieron grandes altercados en las calles de los Campos Elíseos. Como dice el refrán popular, más vale prevenir que curar y múltiples comercios están siendo fortificados con barreras y protecciones en sus escaparates de cara a la noche de hoy.
Se esperan miles de hinchas en las calles de la capital francesa si los de Luis Enrique logran el pase a la final de la Champions League.
PREVIA BAYERN-PSG
LA POLICÍA EVACÚA EL METRO
La policía alemana intervino y pidió a los hinchas parisinos que abandonasen el metro. Tendrán que recorrer a pie hasta siete kilómetros para llegar al estadio y entrar a la zona visitante. El incidente involucra a un mínimo de 60 aficionados bávaros enfrentandos a un grupo de ultras del PSG.
La pelea se saldó con daños materiales dentro del vagón y una importante humareda que obligó a los agentes de seguridad a evacuar a los aficionados parisinos.
PREVIA BAYERN-PSG
ALTERCADOS EN MÚNICH
Atención a las imágenes que trae Arthur Perrot, periodista de 'RMC Sport': situación muy tensa en el metro de Múnich en dirección al Allianz Arena. A más de dos horas del inicio del partido, unos 15 aficionados parisinos han sido expulsados de un vagón por hinchas alemanes.
También se han tenido que evacuar algunos vagones del metro debido al exceso de humo en el interior.
PREVIA BAYERN-PSG
LA PREVIA DEL PARTIDO
Como aperitivo, os dejamos por aquí la previa del partido: 'Que siga el espectáculo en Múnich'. Sepan que fueron muy afortunados de presenciar la oda al fútbol que se vivió en el Parque de los Príncipes. Quién sabe si algo así volverá a repetirse...
¡Buenas tardes! Bienvenid@s a la retransmisión del Bayern de Múnich - Paris Saint-Germain, vuelta de las semifinales de la Champions League (21:00h). Tras la oda al fútbol vivida en París, las expectativas para esta noche son altísimas no, lo siguiente. ¡Vamos con la previa!
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