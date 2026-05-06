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Bayern de Múnich - PSG, en directo hoy: última hora de las semifinales de la Champions League, en vivo

La ida en París se saldó con un triunfo 5-4 para los parisinos, que deberán defender su ventaja en el Allianz Arena

Luis Enrique, en la banda del Parque de los Príncipes, durante la ida de semifinales de Champions League contra el Bayern de Múnich

Luis Enrique, en la banda del Parque de los Príncipes, durante la ida de semifinales de Champions League contra el Bayern de Múnich / EFE

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

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