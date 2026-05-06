Bayern de Múnich - PSG, en directo hoy: última hora de las semifinales de la Champions League, en vivo

PREVIA BAYERN-PSG

BARRICADAS EN LOS CAMPOS ELÍSEOS

Cuando el PSG conquistó su primera 'Orejona', en París hubo lío: se vivieron grandes altercados en las calles de los Campos Elíseos. Como dice el refrán popular, más vale prevenir que curar y múltiples comercios están siendo fortificados con barreras y protecciones en sus escaparates de cara a la noche de hoy.

Se esperan miles de hinchas en las calles de la capital francesa si los de Luis Enrique logran el pase a la final de la Champions League.