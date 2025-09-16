Bayern Múnich - Chelsea: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Bayern Múnich y Chelsea se enfrentan este miércoles 17 de septiembre en el Allianz Arena en el partido de la Jornada 1 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Bayern Múnich - Chelsea y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Vincent Kompany llegará al partido tras una victoria ante el Hamburgo (5-0), una victoria ante el Augsburgo (3-2) y una victoria ante el Leipzig (6-0) en Bundesliga.

Por su parte, los comandados por Enzo Maresca registraron un empate con el Brentford (2-2), una victoria contra el Fulham (2-0), una victoria contra el Fulham (5-1) y un empate con el Crystal Palace (0-0) en Premier League.

Asimismo, cabe destacar que el Bayern Múnich se presenta con la ventaja en lo que a sus partidos recientes se refiere, ya que suma tres victorias al hilo frente a los blues. Estos, en cambio, no se imponen desde la final de la Champions League de 2013, en donde lograron derrotar a los bávaros vía penales.

Además, el Bayern Múnich se tendrá que enfrentar al Pafos y al Brujas en las fechas venideras del torneo, mientras que el Chelsea se topará con el Benfica y el Ajax.

HORARIO DEL BAYERN - CHELSEA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Bayern Múnich y Chelsea, correspondiente a la Jornada 1 de la Champions League, se disputa este miércoles 17 de septiembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BAYERN - CHELSEA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Bayern Múnich y Chelsea se podrá ver en directo y online a través de tabii, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.