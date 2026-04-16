El Bayern desata la polémica en redes tras mofarse del Real Madrid: "Totalmente innecesario"

El Bayern de Múnich eliminó al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League tras imponerse 4-3 en el Allianz Arena, dejando un global de 6-4 a favor del conjunto alemán. El equipo blanco llegó a ilusionarse con la remontada tras un buen arranque, pero terminó cayendo en los minutos finales en un desenlace muy doloroso.

El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Camavinga en el minuto 86, una acción muy protestada que condicionó el tramo final. Con un jugador menos, el Madrid no pudo sostener el empuje del Bayern, que terminó aprovechando la superioridad numérica para sentenciar el partido y sellar su pase a semifinales ante el PSG.

Tras el pitido final, la celebración del Bayern no se quedó solo en el césped. El club alemán también fue protagonista en redes sociales, donde su cuenta oficial no dudó en lanzar varios mensajes con tono irónico hacia el club blanco tras la eliminación.

Días antes del partido, concretamente el 18 de marzo, 'los Bávaros' ya habían publicado un meme con Leonardo DiCaprio acompañado del texto: "Cuando te enfrentas al Real Madrid en la UCL y solo son los cuartos de final…", reflejando el respeto que históricamente genera el conjunto español en Europa.

Sin embargo, tras la victoria, recuperaron ese mismo mensaje para darle la vuelta con ironía: "Pero eres el FC Bayern", celebrando haber eliminado al equipo madridista en una eliminatoria de máxima exigencia.

La cuenta oficial del Bayern en España también se sumó a los mensajes, compartiendo un meme de superhéroes en el que Iron Man aparece en el suelo con el escudo bávaro en el casco preguntando "¿qué pasó?", mientras el Capitán América le responde: "Eliminaste al Madrid", en referencia al desgaste del duelo.

Otro de los memes más comentados fue el de The Undertaker (que representa a 'los Bávaros') amenazando por detrás a The Rock (que representa al Real Madrid) acompañado de la frase: "90 minutos en el Allianz Arena son molto longo".

Con esta publicación hicieron un guiño directo a la histórica frase de Juanito, que hacía referencia a las remontadas del Bernabéu. El mensaje tiene un contexto especial, ya que durante años el Real Madrid ha sido el gran dominador de este tipo de eliminatorias ante el Bayern. Sin embargo, en esta eliminatoria fueron los alemanes quienes acabaron remontando en los últimos minutos de partido.

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Tras estos memes, los usuarios, sobre todo madridistas, han reaccionado con enfado en redes sociales: "Totalmente innecesario", "Os tenía respeto como club, después de esto, ya no", "Dar las gracias al árbitro" o "Sois mediocres", entre otros comentarios.