Bayer Leverkusen - PSG: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Bayer Leverkusen y PSG se enfrentan este martes 21 de octubre en el BayArena en el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Bayer Leverkusen - PSG y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Kasper Hjulmand llegará al partido tras un empate con el PSV (1-1) y un empate con el Copenhague (2-2), por lo que está ubicado en el puesto número 25 con 2 puntos y +0 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Luis Enrique registraron una victoria frente al Barcelona (2-1) y una victoria frente al Atalanta (4-0), posicionándose en el tercer puesto con 6 puntos y +5 en el diferencial de anotaciones.

Asimismo, cabe destacar que el PSG y el Leverkusen solo se han enfrentado en dos ocasiones, ambas deviniendo en conquista parisina en 2014 por parte de la edición de Champions League de dicho año.

Además, el Bayer Leverkusen se tendrá que enfrentar al Benfica y al Manchester City en las fechas venideras del torneo, mientras que el PSG se topará con el Bayern Múnich y el Tottenham.

HORARIO DEL BAYER LEVERKUSEN - PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Bayer Leverkusen y PSG, correspondiente a la Jornada 3 de la Champions League, se disputa este martes 21 de octubre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BAYER LEVERKUSEN - PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Bayer Leverkusen y PSG se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.