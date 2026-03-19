Ni Barça ni Madrid: el SuperOrdenador de OPTA revela el favorito para ganar la Champions League

Con los octavos de final ya concluidos, la Champions League entra en una fase decisiva con la disputa de los cuartos, donde todos los equipos sueñan con levantar la ‘Orejona’. Los favoritismos pasan a un segundo plano debido al alto nivel de todos los contendientes. Y es que los clubes se encuentran ya a tan solo cinco partidos de proclamarse campeones de la máxima competición continental.

Lo cierto es que no ha habido muchas sorpresas ni resultados inesperados en estos octavos de final. Los conjuntos que partían como favoritos han cumplido con los pronósticos y han hecho los deberes en sus respectivas eliminatorias.

Champions

Para empezar, el Arsenal, tras sufrir en el partido de ida, superó con comodidad al Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium, mientras que el Bayern de Múnich se paseó en su eliminatoria frente la Atalanta. También se han registrado grandes remontadas, como las protagonizadas por el Sporting de Lisboa ante el Bodø/Glimt o la del Liverpool frente al Galatasaray.

Por su parte, el Atlético de Madrid y el Real Madrid avanzaron con autoridad ante rivales de la Premier League, eliminando al Tottenham y al Manchester City, respectivamente. El PSG ha dado un golpe sobre la mesa con un contundente global de 8-2 ante el Chelsea, mientras que el FC Barcelona completó un auténtico festival en el partido de vuelta contra el Newcastle para asegurar su pase.

El PSG celebra el gol de Mayulu / Andy Rain

Y, con la mirada ya puesta en los cuartos de final, se abre la gran pregunta que muchos quieren resolver: ¿quién ganará la Champions League? La respuesta, por suerte o por desgracia, sigue siendo un misterio en estos momentos. Sin embargo, el superordenador de OPTA intenta anticipar quién levantará la 'Orejona' en la final del sábado 30 de mayo, que se disputará en el Puskás Aréna de Budapest.

Para OPTA, el gran favorito para ganar la Champions League es el Arsenal con un 29,95% de probabilidades de conseguir la primera 'Orejona' de su historia. Le sigue la pista el Bayern de Múnich, que se cruza en el camino del Madrid en cuartos, con un 18,02%. De hecho, los blancos tienen tan solo un 10,18% de conquistar otra vez la máxima competición continental.

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Imagen de los jugadores del Barça al término del partido en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

El Big Data sitúa al FC Barcelona como tercer favorito para ganar la Champions, con 14,74% de probabilidades, mientras que a su rival en cuartos, el Atlético de Madrid, le dan tan solo un 4,65% de opciones de levantar el trofeo. Por su parte, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique goza de un 12,15% de posibilidades, mientras que Liverpool (7,04%) y Sporting Club de Lisboa (3,27%) tienen menos esperanzas según el SuperOrdenador.