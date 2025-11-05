El Barça debuta en Champions con un exigente 'Clàssic'

El Barça debuta este jueves en la WSE Champions 2025/2026 con un duelo a domicilio contra un viejo conocido como el Reus Deportiu Brasília. La competición continental dará así comienzo con todo un 'Clàssic' y el objetivo de olvidar la temprana eliminación del curso pasado, donde los azulgranas quedaron eliminados en la fase de grupos.

Barça y Reus se encontraron hace un par de semanas en la quinta jornada de la OKLiga con victoria para los de Ricard Ares ante un rival que llegaba a la cita como líder invicto de la clasificación. Un duelo que sirvió de antesala de cara al estreno continental, para el que los azulgranas no esperan muchos cambios. "El Reus tiene un modelo de juego muy definido y es evidente que es un partido de fase regular muy importante, pero no creo que varien muchos los planteamientos", indicó el técnico azulgrana, Ricard Ares, en la previa del encuentro. Aún así, Ares no descartó "alguna que otra sorpresa estratégica", y pronosticó un "partido duro y disputado".

De cualquier manera, para el preparador bilbaíno, este será el partido "de la ilusión". "Deseamos arrancar esta competición y daremos todo para ganar el primer partido", afirmó un Ares que prepara la Champions con la premisa de "no cometer los errores que cometimos en el pasado", aunque siendo conscientes de que la competición es muy larga y de la importancia de "empezar con buen pie".

"Iniciamos una nueva competición que seguramente es la que más ilusión hace al club y al vestuario y vamos con la experiencia del año pasado, que no se tiene que volver a repetir", comentó Ignacio Alabart en la previa. "Vamos con ganas de hacerlo bien y empezamos mañana en una pista muy complicada, sabemos lo que tenemos que hacer ante un Reus que sabe muy bien a lo que juega", continuó el jugador gallego, en la misma línea que Ares. Para Alabart, el cambio de competición implica "un cambio de dinámica" aunque espera un partido "similar ya que ellos saben muy bien a lo que juegan y nosotros también tenemos claro lo que hay que hacer".

Ignacio Alabart, en sala de prensa / Valentí Enrich

Desde el cuerpo técnico, las claves para la temporada europea del Barça están claras. "Habrá que trabajar bien la fase regular y sobre todo en el inicio, tenemos ahora tres jornadas y aunque ahora tenemos que pensar solo en el partido de mañana, cuanto antes podamos encarrilar nuestra clasificación y como objetivo, intentar quedar primeros de grupo, pero hay que ir con calma, poco a poco", apuntó Ricard Ares.

Repiten en Champions

Barça y Reus compartieron también grupo en la pasada edición de la Champions. Entonces, los azulgranas visitaron el Palau d'Esports de Reus en la segunda jornada, con un duelo que se saldó con derrota por un ajustado 5-4 en un partido vibrante.

El segundo round, ya en el Palau Blaugrana, tuvo lugar en la jornada 9, la penúltima, a la que los azulgranas llegaron ya con escasas opciones de clasificación. El Barça necesitaba una victoria para depender de sí mismos en la última etapa y durante unos minutos rozaron el objetivo tras igualar un 0-2 con un doblete de Sergi Llorca en el tramo final del encuentro (goles en el 46' y el 48'). No fue suficiente y el luminoso acabó con un 2-2 insuficiente para los intereses del combinado que dirigía entonces David Cáceres.

El Reus sí consiguió su pase a los cuartos de final del torneo donde quedó eliminado por el potente Benfica de Pau Bargalló tras el 1-2 de la ida en casa y el contudente 5-2 del partido de vuelta en Lisboa.

Una única baja y opciones para el filial

Para este encuentro, recuperado Eloi Cervera, Ares solo cuenta con la baja de Marc Grau, al que aun le quedan semanas de baja aunque "su recuperación está siendo muy buena, cada día está más cerca, pero habrá que pasar la situación lógica de un jugador que ha estado mucho tiempo fuera y tendrá que coger ritmo de partido".

"Los servicios médicos están trabajando de forma impecable para que vuelva cuanto antes posible", comentó el entrenador azulgrana que volverá a completar la convocatoria con los jóvenes del filial. "Cualquiera de ellos nos puede aportar y ayudar como han hecho hasta ahora", aseguró.