La barbaridad de Luis Enrique en Europa: campeón una de cada dos veces

"El año que viene seremos más fuertes". Nunca antes una premonición había llegado tan lejos. Sin Kylian Mbappé, Luis Enrique prometía sacar todo el jugo de una plantilla acostumbrada a mirar por las estrellas y no por el bien del colectivo. Casi tres años después de su llegada a la capital francesa, puede presumir de haber llevado al Paris Saint-Germain a lo más alto: a conquistar la ansiada Orejona. Y no una, sino dos veces.

El asturiano es feliz en la ciudad del amor y, la entidad parisina, cómo no, está más que encantada con sus prestaciones. Bendito el día en el que Nasser Al-Khelaïfi decidió darle las llaves del proyecto... y no lo va a dejar escapar, no.

La sintonía con Luis Campos es total. Lucho ha tenido plenos poderes para hacer y deshacer a su antojo y, desde el primer día, tuvo una premisa muy clara: se acabó jugar para una constelación de estrellas. La marcha de Mbappé fue ajena a él, pero le vino como anillo al dedo para implantar su idea y apostar por un bloque. Por un equipo de autor.

Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi y Luis Enrique, en la celebración de la Champions League del PSG en Budapest / ANNA SZILAGYI / EFE

Sí, el PSG no dejó de tirar la casa por la ventana. Gracias a los petródolares, llegaron Joao Neves, Desiré Doué, Willian Pacho o Kvicha Kvaratskhelia. 820 millones de euros en fichajes en estos tres años, 419 en ventas... y un balance claramente negativo de 401.

Luis Enrique en la Champions Barcelona 2014/15: Ganada

2015/16: Cuartos de final (vs Atlético)

2016/17: Cuartos de final (vs Juventus) Paris Saint-Germain 2023/24: Semifinales (vs Dortmund)

2024/25: Ganada

2025/26: Ganada

Hegemonía

Luis Enrique nos dio al mejor Dembélé, la pareja Marquinhos-Pacho es sinónimo de fiabilidad, Nuno y Achraf son dos puñales, Vitinha es la brújula, Fabián y Joao Neves son dos todocampistas, Doué y 'Kvara' dos aviones, jóvenes como Mayulu, Mbaye, Dro deben tenerse en cuenta en un futuro no muy lejano... En fin, que el Paris Saint-Germain es, ahora mismo, el rival a batir.

Estamos ante una nueva hegemonía en Europa. El tiempo ha acabado dando la razón a Qatar y a Nasser Al-Khelaïfi. El resultado, doce títulos en tres temporadas. Budapest reconoció a Luis Enrique como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos.

El gijonés añade la tercera Champions a su palmarés -dos con el PSG y una con el Barcelona-, equiparándose a leyendas del banquillo como Bob Paisley, tricampeón con el Liverpool, Zinedine Zidane, con el Real Madrid, y Pep Guardiola, quien la ganó en dos ocasiones con el Barça y una vez con el Manchester City. Sólo Carlo Ancelotti, con cinco entorchados continentales -dos con el Milan y tres con el Madrid-, tiene un palmarés más generoso que el exculé.

Tres de seis

Hay más. Un dato que pocos pueden igualar: ha conquistado tres Champions de las seis ediciones que ha dirigido. Una barbaridad. Una como culé y dos como 'rouge et bleu'. Además de alcanzar dos cuartos de final y una semifinal.

En su estreno en el banquillo azulgrana, conquistó el triplete con el histórico tridente formado por Leo Messi, Luis Suárez y Neymar Jr.: la MSN. El Barcelona se impuso en la final de Berlín a la Juventus en un partido donde mostró su pegada en los momentos decisivos.

Luis Enrique, con la segunda Orejona del Paris Saint-Germain / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El año posterior, el conjunto azulgrana cayó en cuartos a manos de un Atlético que perdió la final en los penaltis frente al Real Madrid. Y, en su tercera y última temporada al frente de la nave culé, se despidió también en cuartos con un global de 3-0 ante la Juventus. En octavos, culminó la histórica remontada del 6-1 contra, precisamente, 'su' PSG.

En su curso debut en París, se quedó a las puertas de la final. Pudo haber goleado a un Borussia Dortmund que se citó con el Real Madrid de Carlo Ancelotti en la final, pero su equipo no tuvo suerte en la eliminatoria al enviar seis tiros al poste, dos en la ida y cuatro en la vuelta.

Cualquier elogio hacia su figura se queda corto. Lucho, además, posee el porcentaje de victorias más alto de la historia de la Liga de Campeones desde la temporada 1992/93 (63,3%). Supera a mitos como Pep Guardiola (61,3%) y Louis van Gaal (60%).

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Ahora, como bien dijo él, "a disfrutar de casi dos meses de vacaciones. Me voy a Gijón, a Formentera...", más que merecidas.