Bale apuesta por el City como campeón y da un 'palo' a Cristiano Ronaldo

El galés cree que el conjunto de Guardiola alzará el título derrotando al Inter El exfutbolista del Madrid encumbró a Messi y se olvidó de Cristiano Ronaldo

Gareth Bale dejó el fútbol hace unos meses de manera sorprendente, pero en vísperas de la final de la Champions League ha vuelto a saltar a la palestra después de unas declaraciones que no dejarán contento a más de un aficionado madridista.

Bale charló con el medio 433 en las horas previas a la final de la Champions que enfrentará al Manchester City de Guardiola con el Inter de Milan de Inzaghi, y se mojó con sus respuestas. Preguntado sobre un resultado en la final, el galés lo tuvo claro: victoria aplastante del City por 5-0.

Pero ahí no quedó la cosa. Preguntado por quién era el mejor jugador que ha ganado nunca la Champions, Bale respondió sin titubear: Messi.

“Best player to ever win the UEFA Champions League?”



Gareth Bale: “Messi.”



pic.twitter.com/rEctvuDUHk