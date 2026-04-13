Aviso del Liverpool al PSG: "Estamos dispuestos a morir en el campo"

El Paris Saint-Germain tiene como gran objetivo esta temporada defender su trono como campeón de la Champions League. Por ello, los de Luis Enrique tienen ya pie y medio puesto en las semifinales tras encarrilar la ida con un solvente 2-0 al Liverpool, muy débil en los últimos meses. Aún así, si algo tiene Anfield es magia para una vuelta (martes, 21.00h) de cuartos de final en la que, según palabras de su entrenador Arne Slot y el futbolista húngaro Dominik Szoboszlai, venderán muy cara la clasificación gala.

Imagen del choque entre el PSG y el Liverpool en París / EUP

"Vamos a dar lo mejor de nosotros, ojalá solo durante 90 minutos, pero estamos dispuestos a morir en el campo y hablo en nombre de todo el equipo. De verdad lo deseamos", puntualizó 'Szobo' en la rueda de prensa previa al choque ante los galos, que vencieron gracias a los goles de Doué y Kvaratskhelia.

Los 'reds' encadenaron una caída en liga ante el Liverpool, la eliminación de FA Cup contra el City (goleados 4-0) y la derrota ante el PSG en Champions. No obstante, en la Premier han podido levantar un poco el vuelo con el triunfo 2-0 al Fulham del fin de semana en un Anfield que será vital para sus intereses en la vuelta de Champions.

Dominik Szoboszlai, jugador del Liverpool / EFE

"Anfield tendrá un gran impacto mañana. Lo hemos visto a menudo esta temporada y en temporadas anteriores. Sabemos lo que es jugar para el Liverpool, jugar en Anfield frente a esa afición, sabemos lo que eso significa", puntualizó Szoboszlai.

También tuvo el turno de palabra Arne Slot, que entiende que la clave de todo será estar al 100% mentalmente en el choque: "Sabemos que tenemos que hacer un partido excepcional para pasar a la siguiente ronda, sobre todo contra los campeones de Europa. Pero mantengámonos concentrados en nuestra tarea. Necesitamos marcar el primer gol. Sabemos que tenemos que mejorar significativamente con respecto a la semana pasada".

Finalmente, también destacó Slot que su central galo, Ibrahima Konaté, estará disponible en el que será para él un partido distinto: puede ser su última gran noche europea con el Liverpool si no renueva su contrato con la entidad. "Creo que será una noche especial para Ibrahima, en parte porque es francés, pero sobre todo porque juega un partido de cuartos de final de la Champions League, y lo mismo ocurrirá con todo el equipo. En cuanto a la renovación de su contrato, no voy a hablar de ello, como de costumbre", destacó Slot.