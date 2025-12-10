El aviso al Athletic: "El PSG tiene la mejor plantilla del mundo"

Yuri Berchiche, jugador del Athletic Club y exfutbolista del PSG, cree que el equipo francés, al que se enfrentarán mañana en San Mamés en la sexta jornada de la Liga de Campeones, tiene "una de las mejores, sino la mejor plantilla del mundo".

"Por algo son los actuales campeones de Europa. El mejor ejemplo de lo que debemos de hacer es el partido del sábado contra el Atlético. Ese es el Athletic que todos queremos ver. Si salimos así vamos a tener más opciones de sacar el partido", subrayó el defensa en la rueda de prensa previa que ofreció en San Mamés.

"Va a haber momentos en los que vamos a sufrir. Ahí es cuando debemos de ser solidarios y pasar todos juntos esos momentos de apuro. Y luego ser certeros a la hora de finalizar y no conceder contras porque tienen jugadores rapidísimos arriba. Intentaremos controlar todo eso para llevar el partido a nuestro terreno", añadió.

Sobre su etapa en el PSG, en la temporada 2017-18, Yuri confesó que aún tiene "la sensación de que todo fue un sueño". "Aprendí muchas cosas positivas, gané títulos y viví en una ciudad maravillosa como París. Los recuerdos que tengo son imborrables y durarán para toda la vida", dijo.

Por todo ello admitió que le hace "especial ilusión" enfrentarse al conjunto parisino del que se "alegró" cuando conquistó la Liga de Campeones la pasada temporada y especialmente por su excompañero Marquinhos.

"Es uno de los jugadores mas históricos del París. Me ayudó muchísimo en mi año allí y me alegraré de todo lo bueno que le pase", apostilló el lateral zurdo, que de cara a este partido se perfila como central ante las bajas del sancionado Aitor Paredes y el lesionado Aymeric Laporte.

"Estoy convencido de que lo puedo hacer bien. Hay otros jugadores que pueden actuar en esa posición, pero tanto yo como Lekue o los chavales que han subido estamos preparados", concluyó Yuri.