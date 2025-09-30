Un autogol de Gundersen frustra la revancha y un triunfo histórico del Bodo

Un autogol en el 89 de Jostein Gundersen, que solo llevaba dos minutos en el campo, salvó al Tottenham de la derrota y frustró al Bodo Glimt que se vio cerca de un triunfo histórico, el primero en la Champions League, y de su revancha contra el club inglés, con el que cayó eliminado el pasado año en las semifinales de la Europa League.

Pero el acoso del cuadro de Thomas Frank surtió efecto en un tramo final alocado que pudo terminar con la victoria de cualquiera. Hubo oportunidades para sentenciar. Y también para que el Tottenham remontara y lograra el triunfo.

El cuadro noruego, que además falló un penalti antes de que Jens Hauge pusiera en marcha su particular exhibición y su doblete, disputa por primera vez la máxima competición continental. Empató en su estreno, en Praga, contra el Slavia (2-2). En esta segunda jornada la primera victoria se le escapó por poco. La tuvo en la mano.

El Tottenham, sin embargo, se salvó al final ante un adversario aparentemente menor. El equipo del danés Thomas Frank, que sacó adelante con apuros su encuentro ante el Villarreal en la sesión inicial, se mostró precipitado y sin acierto a pesar de la reacción y de la intensidad que tuvo en el tramo final del partido, necesitado de marcar para evitar la derrota que esquivó a última hora.

ACELERÓ EL TOTTENHAM

Pero el cuadro inglés solo se entonó cuando se vio en dificultades porque todo el peso y el protagonismo era del cuadro local que ya pudo tomar ventaja a la media hora tras la falta dentro del área del uruguayo Rodrigo Bentancur sobre Fredrik Bjorkman. Pero la ejecución fue horrible y Kasper Hogh lanzó a las nubes desde los once metros. El mejor momento del Bodo fue al inicio de la segunda parte, cuando llegaron los goles en un tramo de agitación y de inspiración de Hauge que abrió el marcador en el 53, tras recibir un balón de Hakon Evjen. Bentancor marcó a continuación para los visitantes pero el gol fue anulado por falta del neerlandés Micky Van de Ven.

El segundo llegó en el 67. En una mala salida de balón del Tottenham por un mal despeje de Vicario; Hakon Evjen, otra vez, se lo dejó a Jens Hauge que sorteó a un par de defensas dentro del área y con un zurdazo marcó el segundo. Aceleró el Tottenham a la desesperada y encontró su premio. En el 69 acortó distancias de cabeza Micky Van de Ven tras un centro de Pedro Porro. El empate pudo llegar en el 84 con un tiro al palo de Wilson Odobert y también sentenciar el conjunto noruego con otro posterior de Andreas Helmerseen al larguero.

Pero fue el Tottenham el que aprovechó el vaivén y marcó. Un tiro desesperado de Kevin Danso fue detenido con el pie por el meta Nikita Halkin. Jostein Gundersen junto a Richarlison acudió al rechace. El balón le golpeó y se introdujo en su propia portería para dar el empate al Tottenham y frustrar un triunfo histórico.