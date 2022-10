La autodestrucción de la Juventus

El equipo italiano se queda fuera de la fase de grupos de la Champions nueve años después y es décimo en la serie A "Falta carácter y determinación. Aun así, aunque no tenga esos futbolistas, la Juve debe acreditar su gran seña de identidad: es un equipo que no se rinde nunca... y esta noche no lo hizo", afirmó Fabio Capello

La Juventus ha tocado fondo poniendo colofón a unos años en los que ha perdido el rumbo y el prestigio.

La derrota contra el Benfica (4-3) despidió al equipo italiano de la fase de grupos de la Champions, algo que no sucedía desde hace nueve años.

Massimiliano Allegri , técnico de la Juventus, era consciente de la importancia de la derrota: "Lamento la eliminación. Estamos decepcionados y cabreados. Hemos regalado tres goles. Ahora toca centrarse en la Serie A y en tratar de jugar, al menos, la Europa League".

Han cambiado mucho las cosas con respecto a la primera etapa de Allegri en Turín, cuando ganó cinco Ligas, cuatro Copas y llegó a dos finales de Champions. Pero ayer en el estadio Da Luz completó su proceso de autodestrucción. Fuera de la Champions y décimo en la Liga.

Fabio Capello dijo ayer que la Juventus no es la que fue: "Allegri echa de menos a los jugadores sobre los que fundó este equipo. Falta carácter y determinación. Aun así, aunque no tenga esos futbolistas, la Juve debe acreditar su gran seña de identidad: es un equipo que no se rinde nunca... y esta noche no lo hizo".

El exentrenador de la Juventus analizó las carencias del equipo albinegro: "Esto es un golpe serio. La Juve juega a un ritmo muy bajo, incluso cuando gana. En Liga al final gana porque tiene mejores jugadores que el rival. Cuando se enfrenta a equipos iguales o superiores... este es el resultado".

Otro ilustre exjugador, Alessandro del Piero, también se mostró muy crítico: "Fue un partido pésimo, a excepción de los últimos 20 minutos. El Benfica dominó el primer tiempo y gran parte del segundo. Tuvieron hasta tres ocasiones claras para hacer el quinto. Es cierto que la Juve pudo hacer el 4-4... pero el 4-3 es falso".

Claudio Marchisio, otro exjugador juventino, fue igual de crítico: "¿Cuánto falta para el parón?", escribió esperando que arranque, cuanto antes, el Mundial de Catar 2022.

Más contunente fue Paolo di Canio: "Fue vergonzoso: el primer gol es ridículo, el segundo de penalti, en el tercero no hace falta ser un gran central para frenarlo... La defensa de la Juve es de chiste. El Benfica pudo ponerse 5-1 ó 6-1".