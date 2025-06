La 'autodestrucción' del Inter: del triplete al desastre

22 de abril de 2025. En el Inter de Milán todo era optimismo y esperanza. Muy vivos en la lucha por el 'Scudetto', en las semifinales de la Champions League tras superar al Bayern de Múnich en los cuartos de final y a un día de disputar el partido de vuelta de las 'semis' de la Coppa Italia contra el AC Milan.

Pero un día más tarde todo se torció. Los de Simone Inzaghi cayeron goleados ante su máximo rival y se despidieron del título copero. El resultado fue horroroso, pero las sensaciones todavía fueron peores. Un equipo sin ideas y superado en todas las líneas.

Apuesta por la Champions

En ese momento, todavía con opciones reales de levantar la Champions y la Serie A, se vivió como un accidente que no debía volver a pasar. Pero centrados en el enfrentamiento de semifinales contra el FC Barcelona, el conjunto 'nerazzurro' empezó a dejarse puntos importantes en el campeonato liguero.

Champions

Aunque en ningún caso tiraba la posibilidad de conquistar un nuevo trofeo de liga, el Inter de Milán 'jugó' más fuerte la carta de la Champions. Y, en un principio, le funcionó bien. En una eliminatoria igualada y llena de emoción y goles, el cuadro italiano consiguió imponerse a los azulgranas en una prórroga épica en el Giuseppe Meazza.

Decepción liguera

Después del pase a la final de la competición europea, el Inter tenía por delante tres jornadas para desbancar al Nápoles de la cabeza de la clasificación de la Serie A. Venció al Torino, pero se le escapó la victoria contra la Lazio. Tras este tropiezo, los de Inzaghi llegaron a la última jornada liguera sin depender de él mismo.

El Inter se quedó a las puertas del título de Serie A / EFE

El Inter hizo los deberes y ganó a domicilio al Como, sin embargo, la derrota del Nápoles nunca llegó. Los 'nerazzurri' se quedaron a las puertas de conquistar el título de la Serie A, aunque aún faltaba la cita más importante del curso: la final de la Champions.

Desastre final

Era una apuesta fuerte jugarse toda la temporada en un partido a todo o nada contra el PSG. Y no salió cara para los italianos. En uno de los peores partidos que se recuerdan de la 'era Inzaghi', el Inter encajó una manita para acabar con su sueño de levantar la 'Orejona'.

Decepción enorme del Inter de Milán / Agencias

Algunos dirán que lo importante no es el destino final, sino el camino recorrido. Una reflexión que compartió Simone Inzaghi tras perder contra los parisinos: "No hemos sido mi Inter, los primeros en saberlo somos los chicos y yo, pero estoy orgulloso de ellos. Nos encontramos con un equipo que mereció ganar la Liga de Campeones, probablemente más fuerte que nosotros. Teníamos que ser mejores, no lo hicimos. Lo enfocamos mal y facilitamos la tarea del PSG, pero la derrota no borra el camino que hemos recorrido hasta ahora".

Como siempre, hay opiniones para todo. Pero lo cierto es que el Inter de Milán se las prometía muy felices con la posibilidad de conquistar un triplete histórico y, en cambio, el final de temporada se ha convertido en un auténtico desastre. Eso sí, el fútbol siempre te permite tener opciones de venganza.