CHAMPIONS LEAGUE
Aubameyang, un seguro de vida eterno
El delantero de 36 años volvió a ser determinante en un escenario de calibre máximo . Esta temporada ha participado en tantos goles del Marsella como partidos ha jugado (16)
Si a un entrenador le preguntan qué busca de un delantero centro, seguramente responderá que marque goles y que aparezca en los momentos importantes. Dos cualidades que Pierre-Emerick Aubameyang, a sus 36 años, sigue luciendo en el mejor escenario posible: la Champions League.
El Marsella caía al descanso 0-1 ante el Newcastle, pero fue arrancar el segundo acto, y el gabonés revolucionó el choque en el Velódrome: en el minuto 50, el cuadro galo mandaba en el marcador gracias a un doblete suyo. Lo más importante es que su primera parte fue de todo menos buena. Esa es la clave de un delantero 'top' mundial: aparecer incluso cuando las sensaciones no son buenas y decidir el choque.
Cuando Roberto De Zerbi lo convenció para dejar Arabia Saudí y regresar a Marsella, imaginaba precisamente esto. El gabonés, vital en su esquema, está respondiendo a las mil maravillas y registra 8 goles y 8 pases de gol en 16 duelos. O lo que es lo mismo: ha participado en tantos goles como partidos ha jugado.
El Benfica gana a vida o muerte y el Galatasaray se borra del top-8
Antes, en los partidos de la tarde, el Benfica de José Mourinho venció al Ajax en Ámsterdam en un partido de necesidad extrema para ambos conjuntos. Con 0 puntos en cuatro jornadas, el que perdiese quedaba KO. Gracias a los goles de Dahl y Barreiro, los lisboetas se aferraron a una última vida que, por el momento, permite dibujar una hazaña casi imposible.
Por su parte, el Galatasaray, después de ganar tres de las cuatro primeras jornadas, desaprovechó una gran oportunidad para empezar a consolidarse en el top-8 de la Champions ante el Union Saint-Gilloise. Sin su gran estrella, Victor Osimhen, dejaron escapar tres puntos vitales ante los belgas, que asaltaron el infierno turco por la mínima con un gol de Promise David en el segundo tiempo.
Nápoles y Juventus no fallan
En clave italiana, el Nápoles no falló en su trámite contra el combativo Qarabag y resolvió en casa con un efectivo 2-0 gracias a los goles de McTominay y Mmaee en propia meta y la Juventus tuvo que sudar sangre para llevarse los tres puntos en Noruega ante el siempre difícil Bodo/Glimt, que aprovechó el 'factor frío' para adelantarse en el marcador en el primer tiempo e igualar los tantos de Openda y McKennie casi al final del partido. Sin embargo, David, en el 90+1, salió al rescate para evitar una crisis en Turín.
