Aubameyang, mejor que nunca

Hay jugadores que envejecen como el buen vino. Pierre-Emerick Aubameyang es uno de ellos. Son aquellos capaces de desafiar al paso del tiempo, de adaptarse al envejecimiento para ser incluso mejor jugador que antes. Y en Marsella, en su segunda etapa en el club francés, el gabonés está demostrando que tiene cuerda para rato en esto del fútbol, algo que pocos esperaban a estas alturas de su carrera.

Son momentos dulces los que vive el ariete actualmente en Francia, incluso puede que unos de los más satisfactorios de toda su vida. Ya como un auténtico veterano curtido en mil batallas, incluso después de pasar por una corta pero prolífica etapa en Arabia Saudí, este delantero que no se cansa de marcar lidera a un equipo en ascenso. Porque difícilmente se podría explicar la segunda posición en la clasificación del Marsella, a dos puntos del todopoderoso París Saint-Germain, sin la presencia del gabonés en su plantilla. Tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Pierre-Emerick Aubameyang brilla en el Marsella y en la selección a sus 36 años / EFE

Y es que parece mentira, pero para Aubameyang los años parecen no pasar. Son seis goles más otras siete asistencias las que acumula en gabonés en quince partidos disputados esta temporada. Eso solo a nivel de clubes; con Gabón, en las eliminatorias para el Mundial, el ariete promedia más de un gol por partido con los siete tantos anotados en seis encuentros. En su etapa de ejercer como líder, Pierre-Emerick está ejerciendo como tal, pero es que dentro del verde su rendimiento es propio de los mejores delanteros del continente. 36 años tiene el gabonés.

Mejora con los años

Su último partido contra el Niza fue un claro recordatorio de que Aubameyang tiene igual o más peligro incluso que en etapas anteriores de su carrera. Tanto es así que, de cara al crucial duelo de este martes en Champions contra el Newcastle, el equipo inglés tiene previsto un plan específico para pararlo. Es algo que confirmó Eddie Howe, entrenador de las urracas, que quiso hacer énfasis en el rendimiento del gabonés de cara al duelo contra el Marsella: "Habíamos dicho lo mismo después de ver mucho al Marsella en la previa del partido. Está tan bien como siempre. Es un gran cumplido para él a sus 36 años", explicó con admiración el técnico.

"Es muy atlético, sigue corriendo por detrás, sigue estirando la defensa, sigue eludiendo a los defensores en esos duelos individuales", reconoció. "Además, es un rematador letal. Su récord de goles aquí ha sido muy bueno. Es otro jugador al que tenemos que controlar bien y otro jugador que se merece todo nuestro respeto”, explicó comparando su importancia con la de Greenwood, que también regresa a Inglaterra.

Será un duelo de vital importancia el que dispute el Olympique de Marsella en el Vélodrome. Si en Francia el equipo de Roberto de Zerbi carbura como hacía tiempo que no lo hacía, en Champions solamente ha sido capaz de sumar tres puntos de doce posibles. En las botas del delantero gabonés estarán buena parte de las opciones del club marsellés de poder sumar una victoria capital para sus aspiraciones en la competición europea.