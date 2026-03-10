En directo
Atlético - Tottenham, en directo hoy: alineaciones del partido de octavos de final de la Champions League, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Atlético - Tottenham (21.00h; M+Liga de Campeones) de la ida de octavos de final de la Champions League
¡Alemany da la razón a Xavi!
Mateu Alemany ha sido protagonista en la previa. El director de fútbol del Atlético de Madrid habló sobre la eliminatoria, pero sobre todo se pronunció sobre las palabras de Xavi Hernández sobre Messi en su entrevista en 'La Vanguardia'.
A Alemany le preguntaron en Movistar+ si el discurso de Xavi, que aseguró que Messi tenía el OK de LaLiga, era cierto: "A nosotros, como dijo Xavi, nos dijeron que lo tenía. Xavi está en lo cierto". Unas declaraciones con las que el exdirector deportivo del Barça desmiente tanto a Javier Tebas como Joan Laporta.
Habla Simeone en 'Movistar+': "Entendemos que los chicos que empiezan harán el partido que esperamos. Ojalá que suceda en el campo". "Nunca se sabe cuál es el mejor resultado. Siempre hay un segundo partido y hay que intentar jugar el primero con la misma intensidad e ilusión que hemos jugado otras eliminatorias", añadió sobre el encuentro.
Y analizó al rival: "Es un equipo fuerte, mucha gente alta, tres delanteros, tres centrales, gente que corre bien la banda como Porro. No será un partido siempre".
El XI del Tottenham
Y con este once sale Igor Tudor: Kinsky; Romero, Danso, Van de Ven; Pedro Porro, Sarr, Gray, Spence; Kolo Muani, Richarlison y Tel.
El XI del Atlético
¡Ya tenemos el once del Atlético de Madrid! Simeone sale con: Oblak; Ruggeri, Hancko, Pubill, Le Normand; Cardoso, Llorente; Giuliano, Griezmann, Lookman; y Julián Álvarez.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto de este Atlético de Madrid-Tottenham, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League. Resta una hora para que arranque el partido en el Metropolitano y, desde ya, les contaremos todo lo que suceda en la capital madrileña. ¡Comenzamos!
