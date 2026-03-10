Atlético - Tottenham, en directo hoy: alineaciones del partido de octavos de final de la Champions League, en vivo

¡Alemany da la razón a Xavi!

Mateu Alemany ha sido protagonista en la previa. El director de fútbol del Atlético de Madrid habló sobre la eliminatoria, pero sobre todo se pronunció sobre las palabras de Xavi Hernández sobre Messi en su entrevista en 'La Vanguardia'.

A Alemany le preguntaron en Movistar+ si el discurso de Xavi, que aseguró que Messi tenía el OK de LaLiga, era cierto: "A nosotros, como dijo Xavi, nos dijeron que lo tenía. Xavi está en lo cierto". Unas declaraciones con las que el exdirector deportivo del Barça desmiente tanto a Javier Tebas como Joan Laporta.