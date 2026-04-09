CHAMPIONS LEAGUE
El Atlético no tiró de malas artes en el Spotify Camp Nou: éste es el tiempo que se perdió en el partido de Champions frente al Barça
Los dirigidos por Simeone impusieron su estilo en su visita al Camp Nou en la Champions League
La victoria del Atlético de Madrid (0-2) en su visita al Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League generó molestias a los aficionados blaugranas, no solo por el resultado y las decisiones arbitrales, también por el tiempo desperdiciado durante el partido.
A lo largo del encuentro, el equipo dirigido por Diego Simeone aprovechó los momentos en que salía la pelota del campo o después de una falta, para retrasar la reanudación del juego y cortar el momento de su rival.
Al sumar todas las ocasiones (27) en que el Atlético de Madrid tuvo que reanudar el juego, se perdieron un total de 12 minutos y 53 segundos. Casi un cuarto de hora y poco menos de una séptima parte de los 98 minutos -- 90 regulares y ocho de compensación -- jugados en el encuentro.
En promedio, los jugadores del Atleti se tomaron 28 segundos (±5.5s) en reanudar el juego.
Cabe aclarar que en este recuento se excluyó el tiempo de las celebraciones de los goles y el de la revisión en el VAR que derivó en la expulsión de Pau Cubarsí -- tras la cual Julián Álvarez cobró su tiro libre, y eventual gol, de manera casi inmediata.
El top-3
Los momentos en los que mayor tiempo se perdió y desataron la molestia de la afición local fueron los siguientes:
- Lesión de Dávid Hancko - 2:26 minutos, al 26:36
- Falta sobre Antoine Griezman, tras la cual se amarró las agujetas - 1:03 minutos, al 64:38
- Doble sustitución, ingreso de Alexander Sørloth y Alejandro Baena - 1:00 minuto
Fueron también estos momentos los que generaron mayor enfado en los blaugranas, que inundaron la cancha del Camp Nou en una sinfonía de pitidos una y otra vez en el partido.
Cambio de planes
Las maneras del Atlético forzaron a Hansi Flick a realizar un notorio cambio en la manera en que el Barcelona abordaría la segunda mitad.
Mientras que en el primer tiempo el Atlético tuvo 16 oportunidades -- más el tiro libre de Julián Álvarez -- para reanudar el juego, en el segundo tiempo apenas fueron 11. El Barcelona evitó darle esta oportunidad, reduciendo las faltas cometidas de 4 a 2 y aumentando la posesión del balón de 57% a 60%.
Un resultado efectivo para los de Flick, pues aunque fue menor el tiempo perdido durante el segundo tiempo -- 5:01 minutos, contra 7:52 minutos -- , el promedio fue bastante similar: 29,5 segundos en el primer tiempo y 28,3 en el segundo. Así, resulta altamente probable que si se hubiera presentado la oportunidad, se hubiera perdido más tiempo.
Tomando en cuenta lo aprendido en la ida, no sería sorpresa ver al Barcelona de Hansi Flick encarar la vuelta con un estilo de juego similar al que exhibieron en la segunda parte del juego de ida.
- Barcelona - Atlético: resumen, resultado y goles del partido de cuartos de la Champions League
- Barcelona-Atlético de Madrid, en directo: reacciones y polémica del partido de Champions League
- La razón por la que Arbeloa se ha 'cargado' a Asencio: 'Se presentó en su despacho...
- La postura de la UEFA ante la queja del Barça por el arbitraje
- Las redes estallan contra Susana Guasch por sus palabras tras el Real Madrid-Bayern: 'Es ridículo
- Barça - Atlético de Madrid: Kounde y Lewandowski apuntan al once de Hansi Flick
- El monumental cabreo de Mbappé al acabar el Madrid-Bayern
- La trampa que prepara el Atlético para Lamine Yamal