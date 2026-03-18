El Atlético sufre pero resiste en Londres y será rival del Barça en cuartos

Una eliminatoria de doce goles no podía describirse con otra palabra que no sea emocionante. Aunque los aficionados del Atlético de Madrid habrían agradecido menos sustos. Pero sí: su equipo estará en cuartos de final de la Champions League tras aguantar la ventaja en el global (7-5) y perder, pero resistir en Londres ante un Tottenham valiente. No le alcanzó a los 'spurs' para sacar billetes a Barcelona. Serán los del Cholo Simeone, gracias a un imperial Julián Álvarez, los que se citen con el cuadro blaugrana en la próxima ronda.

Ya había advertido Simeone en rueda de prensa que no llegarían confiados a Londres. Porque su rival, candidato al descenso en la Premier, también fue capaz de firmóaruna cuarta plaza en la liguilla de la primera fase europea, clasificándose automáticamente a los octavos. A pesar de un Igor Tudor cuestionado y de un campo que no llegó a llenarse para el partido, siempre hay que andar con el ojo abierto con un equipo de la Premier.

Y lo demostró el Tottenham en la primera parte, a pesar que fueron los colchoneros los que se fueron en ventaja -o la ampliaron- gracias a un gol de Ademola Lookman tras centro de Giuliano. El tanto, no obstante, no subiría al marcador: el nigeriano estaba en fuera de juego.

ENTRARON LOS NERVIOS

Entonces fue Mathys Tel el que tomó el testigo del ataque 'spur' y enloqueció a Nahuel en banda derecha. Llegó por ahí la una de las mejores ocasiones del Tottenham, que Musso repelió correctamente al córner. No pudo el argentino, eso sí, con la otra acción de peligro: un centro del propio Tel que Kolo Muani cabeceó de manera certera. 1-0 en el partido, 3-5 en el global... y entraron los nervios.

Mantuvo Tel su buen nivel, espoleado por un gol que dio alas a la ilusión local. Por banda izquierda seguía siendo un incordio para el tándem argentino (Giuliano-Nahuel), y en su bota izquierda estuvo la gran oportunidad de marcar el 2-0 para irse al descanso solo un gol por debajo. Sin embargo, Musso se hizo gigante y puso firme su mano para detener el intento y mantener a los suyos dos goles por delante al final de la primera parte.

Xavi Simons, la figura del Tottenham ante el Atlético / EFE

Tocaba entonces manejar las diferencias de cara a la segunda mitad. Porque los locales tenían el ánimo de la remontada, y los visitantes apostaban por menos riesgos para aprovechar espacios. Así, justamente, llegó la igualada del partido: un ataque del Tottenham que se quedó en nada -pedían falta a Xavi Simons- y un contraataque letal que Julián Álvarez terminó clavando por la escuadra de un Vicario vencido. La 'Araña' aparecía cuando más lo necesitaba su equipo y la parroquia colchonera respiraba con algo más de calma.

EL TOTTENHAM REMÓ Y SE AHOGÓ EN LA ORILLA

Al Tottenham le entró la desesperación, escenificada en un Igor Tudor que enloqueció en la banda pidiendo la falta -inexistente, por lo demás- a Xavi Simons. El colegiado Daniel Siebert resolvió mostrarle la tarjeta amarilla, pero pronto le entraría algo más de ilusión. Y fue gracias, precisamente, a Simons: un golazo del neerlandés que Musso no alcanzó a parar. Y los locales volvían a estar en ventaja -y a recortar en el global- con mucho por delante en el partido.

Julián Álvarez, goleador del Atlético en Londres / EFE

Se propuso entonces el Atlético bajar las revoluciones ante un Tottenham que se venía arriba con cada minuto. Entre Griezmann y Julián Álvarez comenzaron a apretar cada vez más a la zaga de Tudor, aercándose peligrosamente a un Vicario que también tenía que emplearse, como Musso, para mantener a los suyos con esperanza. Hasta que no pudo: un centro de costado de la 'Araña' fue rematado de manera certera por Hancko, que facturó el 2-2 y volvía a poner un poco de paz de cara al final.

La tuvo el equipo de Simeone, que movió el equipo: dio entrada a Baena, Nico González y Giménez. El uruguayo, no obstante, no tuvo el día: dos minutos tenía en el campo cuando hizo un penalti absurdo a Xavi Simons. El propio neerlandés cambió el cobro por gol, pero ya era muy tarde, en el minuto 90. En el añadido tuvieron los rojiblancos otro gran susto: Kolo Muani tuvo un mano a mano que Hancko se lanzó para despejar. Y así, aguantando, se metieron entre los mejroes ocho de Europa. El Barça espera en cuartos.