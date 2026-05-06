El Atlético de Simeone vuelve a ser el 'Pupas'

La historia se repite: el Atlético de Madrid vuelve a quedarse en blanco. El dato es estremecedor: es la quinta temporada consecutiva sin títulos en la parroquia rojiblanca. La Real Sociedad conquistó su cuarta Copa del Rey tras una agónica tanda de penaltis - especialmente sufrida para el técnico argentino - y los colchoneros se aferraban a su última esperanza: la 'Orejona'.

Tras el 1-1 de la ida, el Emirates dictaría sentencia. Se intuía un partido de pocos goles... y así fue. El solitario tanto de Bukayo Saka al filo del descanso decantó la eliminatoria del lado 'gunner'. El Arsenal disputará una final de Champions veinte años después y el Atleti volvió a morir en la orilla.

El encuentro, eso sí, no estuvo exento de polémica: un penalti no pitado por un pisotón claro de Calafiori sobre Griezmann pudo haber cambiado el devenir de la eliminatoria.

Los jugadores del Atlético de Madrid saludan a la afición en el Emirates Stadium / NEIL HALL / EFE

Diego Pablo Simeone ha dejando una huella imborrable en el Atleti. Eso nadie lo duda. Con el Cholismo por bandera, el argentino se ha consolidado como uno de los entrenadores más longevos y exitosos del fútbol moderno. Con más de 13 temporadas al frente de la nave (llegó en 2011), acumula 10 títulos como entrenador rojiblanco.

Los títulos de Diego Pablo Simeone como entrenador del Atlético (10) LaLiga (2), Copa del Rey, Supercopa de España (2), Europa League (2), Supercopa de Europa (2), Copa Intercontinental Copa del Rey 2012/13

LaLiga 2013/14

Europa League 2018

Supercopa de Europa 2012

Supercopa de España 2014

Europa League 2018

Supercopa de España 2018

Supercopa de Europa 2018

Copa Intercontinental 2018

LaLiga 2020/21

Cinco años en blanco

La cruda realidad es que el último trofeo que sumó el Atleti a sus vitrinas fue la Liga 2020/21, con futbolistas como Luis Suárez, Savic, Vrsaljko, Carrasco, Diego Costa o Joao Félix. De aquella plantilla solo quedan Koke, Marcos Llorente, Giménez y Oblak. Imagínense lo que ha llovido.

No obstante, ese no es el único dato que incomoda al Cholo. Hay más: en La Cartuja perdió su quinta final de las once que disputó al frente del equipo. La última que conquistó fue la Supercopa de Europa 2018/19 ante el Real Madrid (2-4), tras proclamarse campeón de la Europa League frente al Marsella.

Champions League, semifinales: Arsenal - Atlético de Madrid, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aún más preocupante es este dato: sólo ha ganado un título importante (LaLiga 20/21) en los últimos 11 años. Es decir, entre Liga, Copa y Champions, el técnico argentino suma únicamente un campeonato liguero en las últimas 12 temporadas.

La inversión ha sido importante. La entidad colchonera tiró de chequera para hacer realidad los deseos de su técnico: más de 1.600 millones de euros en fichajes desde la llegada de Simeone en 2011.

Es el club que más gastó en las últimas tres ventanas... para no sumar ningún título. Julián Álvarez continúa sin estrenarse como rojiblanco. Y es que desde su debut como futbolista profesional en 2018, cerró su primera temporada en blanco el pasado verano después de que el Atlético cayese en el Mundial de Clubes.

'Enganchón' con Andrea Berta

Simeone, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio de 2027, acabó 'enganchándose' con el que fuese su director deportivo, Andrea Berta, ahora trabajando en los despachos del Arsenal. El encontronazo se produjo en pleno tiempo añadido, en medio de la tangana final entre ambos equipos.

Noticias relacionadas

El dirigente del conjunto londinense irrumpió en el césped para reclamar el final y celebrar el pase a la final, un gesto que no sentó nada bien al técnico argentino, que reaccionó con un leve empujón. La situación no fue a más gracias a la rápida intervención de quienes les rodeaban.