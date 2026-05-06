El Atlético no se rinde: exigirá explicaciones a la UEFA tras su adiós a la Champions

El Atlético de Madrid sigue indignado tras la eliminación en Londres. El Arsenal se impuso por 1-0 (2-1 en el global) en el Emirates Stadium para 'cargarse' a los colchoneros de la Champions, aunque con algunas decisiones del colegiado Daniel Siebert que rozaron -o directamente se metieron de lleno- la polémica.

Justamente, el equipo rojiblanco trasladó su malestar a la UEFA, acorde a las informaciones entregadas por 'COPE'. El conjunto rojiblanco, pese a evitar declaraciones públicas de sus protagonistas sobre el colegiado, sí ha elevado una queja al organismo europeo.

Julian Alvarez of Atletico de Madrid in action during the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg match between Arsenal FC and Atletico de Madrid at Emirates Stadium on May 05, 2026, in London, England. AFP7 05/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La consigna dentro del vestuario y el cuerpo técnico fue clara tras el partido: no señalar al arbitraje como causa de la derrota. Así lo dejaron entrever tanto Diego Pablo Simeone como Koke en sus comparecencias, evitando entrar a valorar acciones concretas. Sin embargo, esa postura no ha impedido que el club, a nivel institucional, haya manifestado su indignación por lo sucedido durante el encuentro.

Dirigentes del Atlético aprovecharon su presencia en Londres para trasladar personalmente sus protestas a representantes de la UEFA. Según fuentes del club al citado medio, la incomprensión ante algunas decisiones fue total, hasta el punto de calificar el arbitraje del alemán Daniel Siebert como “extraño”. Esta postura se ha mantenido en las horas posteriores, con nuevas comunicaciones dirigidas al máximo organismo del fútbol europeo en busca de explicaciones.

Giuliano Simeone, futbolista del Atlético de Madrid / EUP

Las principales quejas del Atlético se centran en varias acciones clave del partido. Una de ellas es un posible penalti no señalado sobre Giuliano Simeone tras un empujón de Calafiori, invalidado previamente por un fuera de juego muy discutido, ya que el jugador rojiblanco parecía iniciar la jugada desde su propio campo.

Otra jugada polémica llegó con Antoine Griezmann como protagonista, en una acción en la que recibió un pisotón dentro del área que tampoco fue sancionado como penalti. Además, dicha acción quedó anulada por una falta previa de Pubill que en el club consideran inexistente.

SIN REPETICIONES CLARAS

A estas decisiones se suma el descontento por el tiempo añadido. El colegiado decretó cinco minutos de prolongación, aunque desde el Atlético se asegura que apenas se disputó una parte mínima de ese tiempo debido a las constantes interrupciones y pérdidas de tiempo, lo que incrementó la frustración de la expedición rojiblanca.

Otro de los aspectos que ha generado enfado es la realización televisiva del encuentro. El club considera que no se ofrecieron repeticiones suficientemente claras de las jugadas más polémicas, lo que ha alimentado aún más las dudas sobre lo ocurrido sobre el césped del Emirates Stadium.

Pese a todo, el Atlético mantiene públicamente su discurso de centrarse en lo deportivo y no escudarse en factores externos para explicar la eliminación. No obstante, a nivel interno, la entidad colchonera insiste en la necesidad de recibir aclaraciones por parte de la UEFA ante unas decisiones que consideran determinantes en el desenlace de la eliminatoria.