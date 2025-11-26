El Atlético quiere seguir en racha

El Metropolitano es una fiesta. Su Atlético de Madrid, el mismo que a principio de campaña parecía tan perdido en Liga y Champions, retomó el buen camino en todas las competiciones. Los colchoneros encadenan cinco victorias seguidas y ahora será el Inter (21.00h) el que les ponga a prueba en un partido muy especial para Diego Simeone, que se reencuentra con el que fue su club como jugador de 1996 a 1999.

Llega el Atlético tras haber vencido al Getafe en una cita que requirió más que sudor para los de Simeone, que se valieron de un gol en propia de Domingos Duarte al 82’ para prolongar sus buenos números, los mismos que incluyen el triunfo ante el Union SG en Champions, donde acumulan también otra goleada (5-1 al Eintracht) y dos derrotas, una con estrepitosa caída ante el Arsenal en Londres.

Eso sí, se mdie a un Inter que ya no es por la racha que lleve, sino por su excelso rendimiento: cuentan por victorias sus partidos en la presente Champions. Colíderes al inicio de la quinta jornada, mantenerse imbatibles pasará por sumar tres puntos en suelo comanche ante los colchoneros.

LAUTARO, ANTE SU PAR

En los focos del encuentro estará la figura de Lautaro Martínez. El capitán interista atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, acumulando este curso ya ocho goles en los 15 partidos disputados. Pero, lo que pocos saben es que estuvo muy cerca de vestir la camiseta rojiblanca antes de que el Inter acelerara su fichaje. Hoy es líder absoluto en el proyecto italiano y cada vez que pisa un escenario grande responde con determinación. Será una amenaza constante para una defensa madrileña que ha recuperado piezas clave, como Oblak, aunque se espera que Musso mantenga su sitio en el once.

Por contraparte, los rojiblancos tienen en Julián Álvarez un contrapunto ideal. El delantero argentino se ha adaptado con rapidez al ecosistema rojiblanco, aportando movilidad, capacidad de asociación y un instinto para el desequilibrio que amplía el repertorio ofensivo del equipo. Este curso acumula ya nueve goles en 16 partidos, marcando en la más reciente victoria de los suyos ante el Union SG.

El centro del campo será, probablemente, la zona donde se defina el rumbo del choque. Koke vuelve a tener un papel estructural en la circulación del Atlético, justo en la semana en la que alcanzó los 700 partidos. Enfrente, Çalhanoglu vive un momento de influencia total, acompañado en la medular por Barella y Zielinski, respaldando a Lautaro y Marcus Thuram.

Las bandas plantean otro cruce clave. Sin Marcos Llorente, el Atlético confía en que Nahuel Molina pueda dar un paso adelante en un contexto exigente. Su rendimiento defensivo será examinado ante un Dimarco que es uno de los carrileros más productivos del fútbol europeo, profundo, preciso y con un impacto ofensivo creciente. Neutralizarlo será imprescindible para evitar que el Inter genere superioridades desde fuera hacia dentro.